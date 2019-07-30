Росію про арешт танкера Neyma не повідомляли: консульство РФ скерувало ноту в МЗС України

Генконсульство Росії в Одесі надіслало до Міністерства закордонних справ України ноту – з проханням прояснити ситуацію щодо арешту російського танкера NEYMA. Також у РФ очікують публікації повного рішення суду з цього приводу, щоб "дати оцінку" діям української сторони.

Росію наразі не повідомили про арешт танкера NEYMA, за словами прес-аташе дипломатичної місії РФ в Україні Дениса Голенка. Про це повідомило російське видання "РИА-Новости".

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"Посольство РФ у Києві чекає на публікацію повного тексту рішення суду про арешт танкера Nika Spirit (раніше називалося NEYMA – 24 канал), після чого зможе дати оцінку доводам української сторони", – заявив Голенко.

Також консульство в Одесі скерувало МЗС України ноту з проханням прояснити ситуацію. Хоча Голенко визнав, що росіяни знають зміст постанови українського суду, який санкціонував застосування запобіжного заходу у формі арешту щодо самого судна, а також щодо майна і документів, вилучених під час здійсненого на борту обшуку.

Російський танкер NEYMA був одним із тих суден, які брали активну участь у конфлікті в Керченській протоці. Танкер сприяв тому, що країна-агресор блокувала кораблі ВМС України в Азовському морі та був безпосередньо причетним до атаки та взяття в полон 24 українських моряків.



Які судна сприяли тому, що українські моряки потрапили в полон до Росії / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео 24 каналу про затримання СБУ російського танкера: