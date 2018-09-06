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Росію в отруєнні Скрипалів відкрито звинуватили відразу 5 країн

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В отруєнні Скрипалів винна Росія, заявили 5 країн
В отруєнні Скрипалів винна Росія, заявили 5 країн / Фото з вільних мереж

Великобританія, США, Франція, Німеччина і Канада виступили зі спільною заявою, в якій мовиться, що отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії "майже напевно" було схвалено в Росії на вищому рівні.

Читайте також: Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?

24 канал повідомляв, що напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері.

Згідно із заявою, лідери країн "повністю впевнені" у висновках Великобританії про те, що 2 підозрюваних в отруєнні служать у Головному розвідувальному управлінні Росії.

Зазначимо, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обом пощастило вижити, проте певний час вони провели у лікарні.

Через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Франції Канада
Джерело: 24 Канал
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