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Роскомнадзор вимагає видалити Telegram із магазинів додатків Google Play та App Store

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Роскомнадзор вимагає видалити Telegram із магазинів додатків Google Play та App Store
Роскомнадзор вимагає видалити Telegram із магазинів додатків Google Play та App Store / Фото з вільних джерел

Роскомнадзор направив компаніям Apple та Google офіційний документ, в якому йдеться, що вони повинні видалити додаток Telegram із магазинів контенту для мобільних пристроїв Google Play та App Store.

Про це повідомляє iguides.ru.

"Роскомнадзор направив в Apple та Google вимогу про видалення додатку Telegram з магазину додатків даних компаній. Відповіддю повинно бути видалення додатку Telegram", – повідомила прес-служба відомства.

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У випадку якщо компанії виконають вимогу російського відомства, після видалення додатку інсталювати Telegram буде дещо складніше. На будь-якому пристрої з Android можна буде скористатися інсталяційним APK-файлом. Варто зазначити, що скачувати його краще із перевірених ресурсів. А на iOS потрібно буде змінити регіон в App Store на той, де додаток не заблокований, але при цьому доведеться відмінити всі діючі підписки.

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.

Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Теги: Новини Росії Техно Інтернет Telegram Apple Google Play Google
Джерело: 24 Канал
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