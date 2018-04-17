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Роскомнадзор випадково заблокував "Однокласники"

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Роскомнадзор випадково заблокував
Роскомнадзор випадково заблокував "Однокласники" / Фото з відкритих джерел

Роскомнадзор так активно почав виконувати рішення суду та блокувати Telegram, що випадково заблокував ще й популярну в Росії соцмережу "Однокласники".

Про це пише видання російське видання akket.com.

У зв’язку з блокуванням Telegram, робота багатьох сервісів вже порушена, в тому числі Viber і OneDrive. При цьому соцмережа "Однокласники" виявилася частково заблокована.

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Так, російський регулятор вніс понад 5 мільйонів адрес "у чорний список", чим зламав "Однокласники". Як припускають журналісти, ця соцмережа використовувала закордонні сервери, в тому числі що належать Google і Amazon. Так, у соцмережі зникли публікації, функція додавання нових більш не працює, у користувачів зникли фотографії, а при відправці особистих повідомлень найчастіше нічого просто не відбувається.

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Щоправда вже через 4-5 годин після початку блокування, весь сервіс продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії, більшість користувачів обійшли блокування.

Теги: Новини Росії Техно Інтернет Telegram
Джерело: 24 Канал
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