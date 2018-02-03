Рослинний парадокс, який шокував світ, або Must read для лікарів та пацієнтів

Відомий американський кардіолог Стівен Ґандрі, автор книги The Plant Paradox ("Рослинний парадокс"), яка вже стала бестселером у США, розгорнув справжню війну з томатами. Його наукове дослідження викликало такий резонанс серед лікарів і пацієнтів, що книга одразу була перекладена в багатьох країнах Європи та Азії – нарешті її можна буде прочитати українською.

Що ж такого загадкового в цих овочах і які небезпеки приховують звичні для нас і, на перший погляд, корисні продукти?

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Як передає The Hindustan Times, в цих овочах міститься білок, що викликає хворобу Альцгеймера. Лікар виявив зв'язок між втратою пам'яті і білками лектинами.

Про свої шокуючі відкриття доктор Ґандрі розповідає у своїй книзі "Рослинний парадокс". Вона написана досить простою і зрозумілою мовою, а на її сторінках витончено розказано про те, як правильно харчуватися і як звичайні продукти, при неправильному вживанні, можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Більшість з нас вже чули про клейковину (глютен) – протеїн, знайдений в пшениці, який здатний викликати запалення в організмі. Американці витрачають мільярди доларів на безглютенові дієти, щоб захистити своє здоров'я. Але що, якщо корінь проблеми полягає не в цьому?

У "Рослинному парадоксі" доктор Ґандрі науково доводить, що клейковина – це всього лише один з поширених високотоксичних рослинних білків – лектинів. В свою чергу лектини виявлені не тільки в зернах пшениці, але і в "безглютенових" харчових продуктах (багатьох фруктах, овочах, горіхах, бобових та молочних продуктах), які більшість з нас вважають здоровими. Цей білок, що міститься в насінні, зернах, шкірці, коренях та листках рослин, був створений природою, щоб захистити ці продукти від хижаків (включаючи людей). Як тільки ці продукти потрапляють в організм, миттєво починаються хімічні реакції, які призводять до збільшення ваги та погіршення стану здоров'я.

Доктор Ґандрі зі своїм протоколом детоксикації успішно вилікував тисячі пацієнтів, що страждали аутоімунними розладами, діабетом, синдромом протікання кишечника, серцевими та нейродегенеративними захворюваннями. Тепер, у своїй книзі, він ділиться секретами цієї клінічно перевіреної програми та пропонує прості хитрощі, які кожен з нас може використовувати, щоб уникнути попадання лектинів в організм:

Очищайте свої овочі від шкірки. Більшість лектинів міститься в шкірці та насінні рослин. Купуйте фрукти в сезон. Фрукти містять менше лектинів, коли дозрівають, тому вживання яблук, ягід та інших фруктів на піку стиглості допомагає звести до мінімуму споживання лектинів. Змініть коричневий рис на білий. Цілісні зерна та насіння з твердими зовнішніми покриттями розроблені, щоб викликати травний дистрес.

Уже в лютому 2018 року в Україні вийде книга "Рослинний парадокс", де ви зможете ознайомитися з повним списком продуктів, що містять лектини, вивчити прості замінники для кожного етапу плану детоксикації, а також дізнаєтесь дуже смачні рецепти без лектинів.

Книга "Рослинний парадокс" не тільки освітить всі приховані небезпеки, що ховаються у вашій салатниці, але й навчить харчуватися зовсім по-новому.

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