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      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно

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      Какое будущее российской экономики
      Какое будущее российской экономики / РБК-Україна

      Голубая мечта президента Российской Федерации Владимира Путина, обрисованная в так называемых "майских указах", – чтобы к 2024 году страна вошла в ТОП-5 экономик мира.

      Эта мысль все больше приобретает очертания плода воспаленного воображения, нежели реалистичной и выполняемой цели. И вот почему.

      Для выполнения поставленной задачи экономике РФ необходимо ежегодно осуществлять прирост ВВП на 7%. Правда, при условии, что остальные страны, в особенности, находящиеся в заветном ТОП-5, впадут в состояние анабиоза, то есть, на протяжении следующих 6 лет рост их ВВП будет составлять 0%. И вот, хотя бы этот фактор уже должен поставить под вопрос попытку РФ вырваться в ТОП-5 экономик мира, но и это еще не все.

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      Последние события на рынке нефти, а именно, падение ее цены менее чем за месяц больше чем на 10%, с учетом "отскока", показывают – экономика РФ, зависящая от поступлений валютной выручки с продажи нефти и газа, может сжаться до еще более скромных объемов, нежели прогнозировалось ранее. Напомню, что даже Министерство экономического развития РФ не верит в рост ВВП страны в 2019 году больше 1,2%, а, по мнению независимых аналитических агентств, он может не превысить и 1%.

      Ко всему прочему стоит упомянуть и тот факт, что добыча газа и нефти в России в ближайшей перспективе так же будут давать сбой как наполняющий бюджет фактор. Это не столько из-за снижения цен на энергоносители, сколько из-за падения добычи в самой РФ. Как я уже неоднократно писал, этот процесс уже идет полным ходом, старательно камуфлируемый ложной статистикой.

      Собственно, мечтать, конечно, не вредно, но мечты о ТОП-5 таковыми и останутся, с учетом ближайших перспектив. России не только по развитию в условиях экономических и политических ограничений, но и по возникающим проблемам, связанным с ее технической отсталостью и неспособностью реализовать жизненно важные проекты.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Гроші Новини Росії
      Джерело: Facebook Злого Одесита
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