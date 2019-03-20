Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ

Самой громкой новостью последних дней стал внезапный уход в отставку первого и единственного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Созданной им же страной он управлял почти 30 лет, поставил ее на ноги и обозначил на политической карте мира.

Были, конечно, всякие недоразумения, вроде попыток загнобить фильм "Борат" американского комика Саши Барона Коэна за "неправильное" изображение Казахстана и его жителей. Но, в общем, эта страна получила репутацию спокойной, мирной, стабильной и экономически успешной. Не Катар, не Кувейт и не Эмираты, но и не Узбекистан или Афганистан. Нормальная азиатская автократия без насилия и всяких ненужных излишеств

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Никакой демократии в Казахстане, конечно, не было. Честные и свободные выборы никогда там не проводились. А реальная оппозиция была уничтожена или выкинута из страны. Подчиненные Назарбаева без конца соревновались в подхалимаже и лизоблюдстве.

Его осыпали титулами и почетными званиями. Таким главным титулом стал "Елбасы" – это казахский аналог "национального лидера". Назарбаев вполне официально сейчас называется "елбасы", чем, как я понял, гордится. К слову, в своей прощальной речи он специально упомянул это обстоятельство.



Екс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Для нас с вами это, может быть, кажется диковатым, но для Казахстана это очень важно. В таких странах всякие неформальные титулы и звания часто намного важнее конституционных. Объявив о своем уходе, Назарбаев, конечно же, никуда не ушел. Он просто поменял свою форму для исполнения самой главной своей функции – продолжения рода. В политическом, конечно, смысле.

Тут надо пояснить. Самая главная проблема авторитарных режимов – это транзит власти. Даже самый мощный и непобедимый диктатор в силу естественных причин не вечен. Он всегда хочет, чтобы его приближенные, семья, клан, кореша, соратники (как угодно можно назвать) не были уничтожены, чтобы они сохранили власть и собственность.

Он боится, что новые начальники пустят их на колбасу. А его самого в историю запишут злобным и жадным тираном, а вовсе не великим реформатором и спасителем родины. Но чтобы все прошло хорошо, нужно где-то взять толкового преемника. А где же его взять, когда все мало-мальски умные, деловые и самостоятельные либо по тюрьмам сидят, либо за границей давно? А вокруг кишат самые тошные и ничтожные из людей лакеи и подхалимы?

Одни диктаторы умирают и вообще никак не решают эту проблему, другие заранее назначают себе преемника, но его потом обычно сжирают более ловкие и более подлые конкуренты. Назарбаев решил не рисковать. Он выбрал сложную и довольно опасную работу и начал выращивать приемника при жизни. Чтобы продолжить свой диктаторский род еще до физической смерти.



Нурсултан Назарбаев с фактическим приемником

План такой: Назарбаев формально уходит с поста президента и назначает на свое место главу Сената по фамилии Токаев. Это кадровый дипломат, который почти всю свою карьеру провел за границей. А в Астане, в Казахстане у него нет никаких особых клановых связей. Это верный лично Назарбаеву человек, типа Медведева при Путине. Один минус – он не из семьи президента.

Поэтому на выборы 2020 года от власти пойдет другой человек, настоящий преемник и племянник Назарбаева – Самат Абиш. Этот Абиш работает сейчас замначальником местного КГБ.



Племянник Назарбаева Самат Абиш

А чтобы не было никаких сюрпризов, Назарбаев до конца своих дней будет главой Совета безопасности Казахстана – там он будет держать силовиков в своем подчинении.

Если новый президент будет вести себя тупо или слишком самостоятельно – Назарбаев его уберет. Если же кто-то без спроса попытается скинуть нового президента, то их будет ждать та же участь.

Назарбаев будет и в центре силовых органов, и в центре политического влияния. Он сохранит контроль над главной парламентской партией "Нур Отан", которая с 2020 года будет формировать правительство. В общем, никуда он не уходит.

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Мечта у екс-президента такая: за те годы, которые ему отвела природа, он должен убедиться, что его преемник адекватно понимает цели и задачи, умеет управлять страной, а также нарастил достаточный политический капитал, чтобы после смерти самого Назарбаева его тут же не скинули.

План понятен, но есть проблема. Назарбаев неизбежно будет слабеть, а его преемник – становиться сильнее. В какой-то момент ему может показаться избыточной опека деда, он его попытается отправить на пенсию.

Теоретически, именно тогда произойдет раскол местной элиты на новую и старую. Между ними даже может начаться противостояние. Если так и случится, то у демократических сил Казахстана именно в этот момент будет шанс скинуть авторитарный режим и построить у себя в стране нормальную демократию безо всяких там "елбасы", преемников из КГБ и тому подобной ерунды.

Это, пожалуй, будет идеальный для Казахстана вариант. Впрочем, нельзя забывать, что в соседней России Владимир Путин очень внимательно наблюдает за событиями в Казахстане. И если вдруг там произойдет что-то вроде Майдана, то он запросто может воспользоваться ситуацией по крымскому сценарию.



Назарбаев и Путин

Дело в том, что у путинского режима дела идут просто ужасно: Россия в кризисе, санкции не дают жить, элита напугана, народ нищает. И главное – рейтинги власти камнем летят вниз. В Москве все помнят, что в такой же ситуации в 2014 году аннексия Крыма сильно повысила популярность Путина.

Если в Казахстане начнется какой-то серьезный конфликт между элитами или народ выйдет на улицы, у Кремля появится дикое искушение вмешаться и снова заняться своим любимым делом – "собиранием земель". Для Казахстана это могло бы закончиться очень печально.

Я думаю, что Назарбаев это прекрасно понимает. Отчасти именно поэтому операция по смене власти готовилась в тайне от России и началась еще при его жизни. Он просто пытается сохранить главное достижение всей своей карьеры – целую независимую страну, которая создана именно его усилиями.

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И, скорее всего, он всем своим существом сейчас чувствует жадные и алчные взгляды из Москвы. Путин и его миньоны ждут малейшей ошибки со стороны Назарбаева, чтобы впиться когтями и клыками в его страну и напиться свежей крови. Только она сейчас может продлить их собственное существование еще на несколько лет.