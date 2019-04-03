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      Ольга Черненко

      Российские паспорта для луганчан, как соска голодному ребенку

      275
      Люди в "ЛНР" уже не знают, кому и чему верить
      Люди в "ЛНР" уже не знают, кому и чему верить

      Считаю, что пока ты способен удивляться, ты жив. А я удивляюсь чему-то постоянно, жизнь все время держит меня в тонусе, не давая расслабиться и привыкнуть к реалиям вокруг.

      А жизнь все время удивляет. Например, темой выдачи российских паспортов. Я еще ни разу не услышала официального подтверждения из местных СМИ об этом, но уже раз сто слышала в разговорах тех, кто знает это точно. Только точность чуть разнится – кто-то говорит, что паспорта будут выдавать тем, кто родился в СССР, а кто-то – что обладателям местных паспортов "республики". Есть еще одна версия, что паспорта получат в первую очередь те, кто пережил лето 2014 года в Луганске, "военные" и работники местных "министерств и ведомств".

      В итоге список получается настолько обширным, что это даже пугает – буквально все получат российские паспорта.

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      А какова юридическая сила этих паспортов? И совместимы ли они с получением украинской пенсии? И можно ли будет жить с двумя паспортами – Украины и России, и не являются ли эти вещи взаимно исключаемыми? И вообще, что будет дальше? И обязательно ли это? И к чему мы придем после этого шага? Или это соска голодному ребенку, чтобы он не кричал от голода? И, поверьте, эти вопросы – не мое частное удивление, это обсуждают сейчас все вокруг – с надеждой, со страхом, от непонимания происходящего.

      Если мне зададут вопрос о ситуации с паспортами мои друзья, живущие не здесь, я буду полным профаном – я не смогу прокомментировать ситуацию, как, пожалуй, и многие вокруг. Мы не знаем ничего о том, что нас ждет и к чему мы придем. И очень часто руководствуемся слухами и домыслами, выдавая их за реальность излишне уверенно.

      А знаете, что меня не перестает удивлять, хотя стоило бы уже давно привыкнуть к этому? Неполные семьи, в которых мужчины давно и прочно переехали в Россию, чтобы прокормить свою семью здесь. Они строят там дома, чтобы их дома здесь пустовали. И на детской площадке отец с ребенком скорее нонсенс, чем норма, потому что давно привычно наоборот. Когда мы привыкаем и перестаем удивляться, это не значит, что какое-то явление перешло в разряд нормы. Это значит, мы изменились, если уже не понимаем, чему в этой жизни еще удивляться.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини Луганська Новини політики Публікації Російська пропаганда
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