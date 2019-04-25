Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Коротко про так называемую "раздачу российских паспортов в "ЛДНР":

1. Пробежался по местным пабликам и группам. Настроение там однозначно скептическое – люди в оккупации, бегло изучив российское законодательство, убеждаются, что их ждет тягомотная процедура, порядок которой зависит от обоснованности претензий на российское подданство (всплывают аббревиатуры РВП, ПНЖ и упоминается такая же малоинтересная программа "воссоединения соотечественников", как образец). То есть, всем раздавать паспорта направо и налево не будут, – это по ту сторону линии разграничения понимают прекрасно.

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2. В ход моментально идут экзотические теории про эрзац-паспорта ограниченного действия и грядущее разделение населения ОРДЛО на "элиту" (силовики + чиновники), которую обеспечат российскими паспортами по ускоренной процедуре, и простых неграждан, которых отправят по длинному пути.

Повторюсь, эйфории не наблюдается. И вообще, такое впечатление, что по эту сторону линии разграничения новость про "раздачу паспортов" произвела куда больший эффект.

3. Темники про раздачу паспортов (в начале апреля, якобы сразу после первого тура выборов), активно разгоняли в марте. А между двумя турами эту тему вдруг резко притормозили на официальном уровне – я делал об этом сюжет для Донбасс Реалии.

Ну и у нас возникал вопрос, разыграют ли эту карту после победы Зе? Разыграли. Думаю, что повлияли результаты Зе на Донбассе (моя родная Луганская область, например, дала Зеленскому больше всего процентов).

В Кремле испугались, что простые неграждане ОРДЛО, слишком уж преисполнятся необоснованных надежд на скорое воссоединение с остальной частью страны. Эти надежды нужно было перебить своим информповодом. Перебили, как смогли. А возымеет ли эта новость эффект – смотри пункт 1.

Автор: Андрій Діхтяренко

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