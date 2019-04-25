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      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается

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      Раздача российских паспортов на Донбассе: в чем же загвоздка?
      Раздача российских паспортов на Донбассе: в чем же загвоздка? / Bigmir.net

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

      Коротко про так называемую "раздачу российских паспортов в "ЛДНР":

      1. Пробежался по местным пабликам и группам. Настроение там однозначно скептическое – люди в оккупации, бегло изучив российское законодательство, убеждаются, что их ждет тягомотная процедура, порядок которой зависит от обоснованности претензий на российское подданство (всплывают аббревиатуры РВП, ПНЖ и упоминается такая же малоинтересная программа "воссоединения соотечественников", как образец). То есть, всем раздавать паспорта направо и налево не будут, – это по ту сторону линии разграничения понимают прекрасно.

      Читайте также: Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса

      2. В ход моментально идут экзотические теории про эрзац-паспорта ограниченного действия и грядущее разделение населения ОРДЛО на "элиту" (силовики + чиновники), которую обеспечат российскими паспортами по ускоренной процедуре, и простых неграждан, которых отправят по длинному пути.

      Повторюсь, эйфории не наблюдается. И вообще, такое впечатление, что по эту сторону линии разграничения новость про "раздачу паспортов" произвела куда больший эффект.

      3. Темники про раздачу паспортов (в начале апреля, якобы сразу после первого тура выборов), активно разгоняли в марте. А между двумя турами эту тему вдруг резко притормозили на официальном уровне – я делал об этом сюжет для Донбасс Реалии.

      Ну и у нас возникал вопрос, разыграют ли эту карту после победы Зе? Разыграли. Думаю, что повлияли результаты Зе на Донбассе (моя родная Луганская область, например, дала Зеленскому больше всего процентов).

      В Кремле испугались, что простые неграждане ОРДЛО, слишком уж преисполнятся необоснованных надежд на скорое воссоединение с остальной частью страны. Эти надежды нужно было перебить своим информповодом. Перебили, как смогли. А возымеет ли эта новость эффект – смотри пункт 1.

      Автор: Андрій Діхтяренко

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська Новини Донецька Російська пропаганда
      Джерело: Facebook
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