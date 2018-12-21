16:54
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Ротань – єдиний кандидат на пост головного тренера збірної України U-21

      74 Читать новость на русском
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань

      Колишній гравець "Дніпра" і "Динамо", а нині тренер "Олімпіку" Руслан Ротань близький до того, щоб стати головним тренером молодіжної збірної України з футболу.

      Кандидатура Руслана Ротаня єдина, яку будуть виносити на затвердження виконкому ФФУ 27 грудня, повідомляє в своєму Twitter журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас.

      Читайте також: Головний тренер збірної України з футболу покине свій пост, – ЗМІ

      37-річний фахівець замінить на тренерському містку Олександра Головко, який працював зі збірною України U-21 з 2015 року, перш займаючи посаду тренера юнацьких збірних різних вікових категорій з 2006 року.

      Під керівництвом Головка молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3 місце у відборі на чемпіонат Європи-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

      Нагадаємо, що президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що клуб не буде перешкоджати відходу Ротаня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      22 грудня , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Динамо – Маріуполь: дивитися онлайн матч УПЛ
       11 листопада , 16:08
      Бій програли, але війна ще попереду. Україна - Словаччина - 0:1
       9 вересня 2014 , 00:10
      Захисник "Карпат": Наша команда не повинна бути на останньому місці (ВІДЕО)
       30 березня 2015 , 14:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук