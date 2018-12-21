Ротань – єдиний кандидат на пост головного тренера збірної України U-21

Колишній гравець "Дніпра" і "Динамо", а нині тренер "Олімпіку" Руслан Ротань близький до того, щоб стати головним тренером молодіжної збірної України з футболу.

Кандидатура Руслана Ротаня єдина, яку будуть виносити на затвердження виконкому ФФУ 27 грудня, повідомляє в своєму Twitter журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас.

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37-річний фахівець замінить на тренерському містку Олександра Головко, який працював зі збірною України U-21 з 2015 року, перш займаючи посаду тренера юнацьких збірних різних вікових категорій з 2006 року.

Під керівництвом Головка молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3 місце у відборі на чемпіонат Європи-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

Нагадаємо, що президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що клуб не буде перешкоджати відходу Ротаня.

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