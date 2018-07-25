Ротань може змінити "Динамо" на клуб Першої ліги, - ЗМІ

Екс-гравець "Динамо" і "Дніпра" Руслан Ротань може продовжити кар'єру в чемпіонаті Першої ліги. Хавбек збірної України отримав пропозицію від "Руху" з Винників.

Завдання "Руху" в наступному сезоні – вихід в УПЛ, тому клуб хоче підсилитись досвідченим півзахисником, який зіграв вже 100 матчів за національну збірну України, інформує FootballHub.

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Контракт 36-річного півзахисника з "Динамо" вже закінчився, і київський клуб вирішив не продовжувати угоду з досвідченим гравцем, незважаючи на те, що саме керівництво "Динамо" було ініціатором запрошення Руслана в команду.

Нагадаємо, Ротань перейшов у "Динамо" взимку з чеської "Славії". У складі киян провів 10 матчів. Раніше агент гравця повідомив, що Ротань покине "Динамо" та шукатиме новий клуб.