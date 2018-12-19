Ротань покине "Олімпік" заради роботи в збірній України

На посаду головного тренера молодіжної збірної України претендує колишній гравець національної команди Руслан Ротань.

Про це повідомляє FootballHub. На цей момент Ротань обіймає посаду помічника В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".

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Нинішній головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко покине займану ним посаду. У ФФУ вже прийняли відповідне рішення і скоро про нього буде оголошено офіційно.

Під керівництвом Головка молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3-е місце у відборі на чемпіонат Європи-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

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