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      Ротань покине "Олімпік" заради роботи в збірній України

      122 Читать новость на русском
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / Footboom.com

      На посаду головного тренера молодіжної збірної України претендує колишній гравець національної команди Руслан Ротань.

      Про це повідомляє FootballHub. На цей момент Ротань обіймає посаду помічника В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".

      Читайте також: Головний тренер збірної України з футболу покине свій пост, – ЗМІ

      Нинішній головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко покине займану ним посаду. У ФФУ вже прийняли відповідне рішення і скоро про нього буде оголошено офіційно.

      Під керівництвом Головка молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3-е місце у відборі на чемпіонат Європи-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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