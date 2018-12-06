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      Ротань про завершення кар'єри: все відбулося на не приємній ноті

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      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / UA-Football

      Колишній футболіст "Динамо" та "Дніпра" Руслан Ротань розповів, чому вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

      Як розповів Ротань, рішення повісити бутси на цвях він прийняв, коли дізнався, що його батько захворів.

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      "Все відбулося на не приємній ноті. Були варіанти. Було велике бажання продовжити кар’єру. Але одного вечора я дізнався, що мій батько важко захворів. Потрібно було щось робити та прийняти рішення. Мені тоді було не до футболу. Перша моя думка була – це вже, напевно, кінець кар’єри. Тому що я не можу одночасно тренуватись, шукати команду і доглядати за батьком. Я обрав третій варіант. Це для мене найважливіше. Я не шкодую. Це життя", - розповів Ротань.

      Нагадаємо, що після завершення кар'єри екс-гравець збірної України став тренером. Наразі Ротань працює помічником В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".

       

       

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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