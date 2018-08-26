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Ротару – у реанімації: з'явилася реакція її оточення та самої виконавиці на інформацію

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Оточення Ротару спростувало інформацію про госпіталізації співачки: проблеми зі здоров'ям все ж у неї були
Оточення Ротару спростувало інформацію про госпіталізації співачки: проблеми зі здоров'ям все ж у неї були / Соцмережі

Як сама Софія Ротару, так і концертний директор співачки Сергій Лавров підтвердили, що напередодні у неї виникали проблеми зі здоров'ям. Щоправда, як переконують вони, зараз все з нею – гаразд і вона вже вилетіла з російської Уфи, де стався інцидент.

Раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що легенда радянської та естради пострадянського простору Софія Ротару потрапила до реанімації та наразі перебуває у лікарні. Зазначалося, що інцидент трапився у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт.

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Щоправда, тоді офіційного підтвердження цієї інформації не було. Трохи згодом концертний директор виконавиці Сергій Лавров все ж відреагував на неї, передають російські інформаційні агенції.

Так, за його словами, жодної госпіталізації не було, однак, каже він, погіршення стану здоров’я та подальший огляд медиків усе ж відбулися.

"З Софією Михайлівною все – гаразд, було просто невелике підвищення тиску після приватного концерту в Уфі через спеку. За протоколом чергувала швидка допомога. Попросили медиків виміряти тиск і допомогти його знизити. Артистка вилетіла до Москви та повинна вже там була приземлитися", – зазначив представник Ротару.

Крім того, прокоментувала подію й сама Ротару.

"Справді, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям... Спасибі всім за підтримку та турботу! Я вже – у нормі та дуже хочеться морозива," – зауважила вона у своєму Instagram. 

Нагадаємо, 7 серпня Софії Ротару виповнився 71 рік. Таку подію співачка відсвяткувала у колі рідних.

Теги: Новини України Новини Росії Новини культури LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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