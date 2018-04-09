Ротару чи Винник: про кого з українських артистів на "Вікіпедії" створено найбільше статей

У мережі з'явився рейтинг українських виконавців, які найчастіше згадують у інтернет енциклопедії "Вікіпедії" багатьма мовами. Так, найпопулярнішою зіркою з України є Софія Ротару, статті про яку написано на 65 мовах світу. Потрапив до вищезазначеного списку і чинний пожирач жіночого серця Олег Винник, щоправда про нього можна прочитати лише чотирма мовами.

Про це пише ресурс "Karabas. Live".

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"Про Софію Ротару можна прочитати майже всіма європейськими мовами – серед них бретонська, баскська, ісландська, галісійська та нижньосаксонська, а також такими екзотичними, як кашубська, фламандська, арамейська, амхарська та суахілі. І навіть латиною – це вже найвище визнання!" – зазначають журналісти.



Стаття на "Вікіпедії" про Софію Ротару в'єтнамською

Додамо, що зовсім не набагато від неї відстала Джамала – 61 мова: естонська, англійська, угорська, польська, кримськотатарська, румунська, шведська, турецька, грецька, білоруська, болгарська, російська, есперанто, іспанська, французька, португальська, башкирська, каталонська, чеська, нідерландська, данська, німецька, баскська, фінська, фарерська, гаельська, галісійська, вірменська, італійська, грузинська, латина, люксембурзька, литовська, латвійська, марійська, норвезька, окситанська, шотландська, сербохорватська, словацька, словенська, албанська, сербська, шведська, турецька, татарська, арабська, азербайджанська, іврит, перська, індонезійська, японська, корейська, киргизька, малаялам, тайська, тагальска, урду, узбецька, в’єтнамська, китайська. Також хороший показник демонструє і переможниця Євробачення-2004 Руслана – 58 мов.

Зауважимо, що трійка лідерів суттєво відірвалася від своїх переслідувачів, оскільки наступна сходинка, на якій розмістилася Ані Лорак, відзначається показником у 46 мова. За нею йдуть Вєрка Сердючка та Ірина Білик (обидвоє по 35 мов), Марія Яремчук (31), Тіна Кароль (28), Гайтана (27), Світлана Лобода та Alyosha ( по 26), "Океан Ельзи" (24), О.Torvald (21), Alekseev (19), MELOVIN і Nokturnal Mortum (по 17), Олександр Пономарьов (16), ТНМК (15), ВВ (14), Макс Барських (12), "Бумбокс", 5Nizza, "Время и стекло" (по 10), Іван Дорн і Jinjer (по 8), The Hardkiss (6), MONATIK (6), ONUKA та Brunettes Shoot Blondes (по 5), Олег Винник (4).



Стаття на "Вікіпедії" про Марію Яремчук корейською