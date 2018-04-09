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Ротару чи Винник: про кого з українських артистів на "Вікіпедії" створено найбільше статей

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Оприлюднено рейтинг українських зірок, про яких найчастіше згадується у
Оприлюднено рейтинг українських зірок, про яких найчастіше згадується у "Вікіпедії" / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явився рейтинг українських виконавців, які найчастіше згадують у інтернет енциклопедії "Вікіпедії" багатьма мовами. Так, найпопулярнішою зіркою з України є Софія Ротару, статті про яку написано на 65 мовах світу. Потрапив до вищезазначеного списку і чинний пожирач жіночого серця Олег Винник, щоправда про нього можна прочитати лише чотирма мовами.

Про це пише ресурс "Karabas. Live".

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"Про Софію Ротару можна прочитати майже всіма європейськими мовами – серед них бретонська, баскська, ісландська, галісійська та нижньосаксонська, а також такими екзотичними, як кашубська, фламандська, арамейська, амхарська та суахілі. І навіть латиною – це вже найвище визнання!" – зазначають журналісти.

Ротару, вікіпедія, рейтинг, популярність, мови, в'єтнамська
Стаття на "Вікіпедії" про Софію Ротару в'єтнамською

Додамо, що зовсім не набагато від неї відстала Джамала – 61 мова: естонська, англійська, угорська, польська, кримськотатарська, румунська, шведська, турецька, грецька, білоруська, болгарська, російська, есперанто, іспанська, французька, португальська, башкирська, каталонська, чеська, нідерландська, данська, німецька, баскська, фінська, фарерська, гаельська, галісійська, вірменська, італійська, грузинська, латина, люксембурзька, литовська, латвійська, марійська, норвезька, окситанська, шотландська, сербохорватська, словацька, словенська, албанська, сербська, шведська, турецька, татарська, арабська, азербайджанська, іврит, перська, індонезійська, японська, корейська, киргизька, малаялам, тайська, тагальска, урду, узбецька, в’єтнамська, китайська. Також хороший показник демонструє і переможниця Євробачення-2004 Руслана – 58 мов.

Зауважимо, що трійка лідерів суттєво відірвалася від своїх переслідувачів, оскільки наступна сходинка, на якій розмістилася Ані Лорак, відзначається показником у 46 мова. За нею йдуть Вєрка Сердючка та Ірина Білик (обидвоє по 35 мов), Марія Яремчук (31), Тіна Кароль (28), Гайтана (27), Світлана Лобода та Alyosha ( по 26), "Океан Ельзи" (24), О.Torvald (21), Alekseev (19), MELOVIN і Nokturnal Mortum (по 17), Олександр Пономарьов (16), ТНМК (15), ВВ (14), Макс Барських (12), "Бумбокс", 5Nizza, "Время и стекло" (по 10), Іван Дорн і Jinjer (по 8), The Hardkiss (6), MONATIK (6), ONUKA та Brunettes Shoot Blondes (по 5), Олег Винник (4).

Яремчук, вікіпедія, рейтинг, популярність, мови, корейська
Стаття на "Вікіпедії" про Марію Яремчук корейською

Теги: Новини України LifeStyle Інтернет Джамала Новини культури Музика Рейтинги Руслана Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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