Ротару під час концерту у Росії знепритомніла: співачка – у реанімації

Відому виконавицю Софію Ротару "швидка" забрала прямо з концерту, який відбувався у Росії. Наразі вона перебуває у реанімації, однак є у свідомості, щоправда лікарі борються за її життя.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, проте офіційного підтвердження цій інформації немає, пише "Обозреватель".

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Зазначається, що інцидент трапився в Уфі, куди її запросили виступити на корпоративі.

Так, напередодні увечері, близько 23:00, 71-річній легенді радянської та естради пострадянського простору, стало погано під час заходу – підкреслюється, що вона відчула слабкість і навіть знепритомніла.

Як переконують журналісти, інцидент трапився, тому що у Ротару стався різкий стрибок тиску.

"Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де перебуває, не впізнавала людей", – розповіла медсестра клініки в Уфі, в якій лежить Ротару.

Також медики додають, що зараз їй уже краще, пам'ять повернулася, голова не паморочиться.

"Ми вирішили ще кілька днів за нею постежити, не відправляти в дорогу, не ризикувати. У неї – не інсульт, вона розмовляє, з вимовою все добре", – стверджують лікарі.

Нагадаємо, Ротару виповнився 71 рік 7 серпня. Таку подію співачка відсвяткувала у колі рідних.