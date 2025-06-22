Деталі в неділю, 22 червня, розповіли агенти військового партизанського руху українців і кримських татар зі складу штабу окупаційної 104-ї повітряно-десантної дивізії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Дивіться також Від Чорного моря до Африки: у ГУР розповіли про резонансні спецоперації

Що відомо про інцидент

Ротація окупантів минула зі скандалом – під час конфлікту новоприбулі десантники застрелили чотирьох "козачків" і скинули їхні тіла в море.

Доля решти з бригади "Дон" наразі невідома. Ймовірно, їх вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності.

Цікаво, що 337-й десантно-штурмовий полк уже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді він зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу.

Підрозділ було спішно доукомплектовано новобранцями без досвіду, і тепер ці ж бійці повертаються назад – виснажені, невпевнені, деморалізовані,

– зазначають в "Атеш".

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, що свідчить про випадки канібалізму в російській армії. Окупанта з позивним "Фома", якого вважали зниклим, з'їв його "побратим".