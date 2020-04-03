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      Ротвейлер загриз на смерть чоловіка на Київщині

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      Собака загриз до смерті чоловіка / Нацполіція

      Собака напав на жителя Київщини та покусав. Чоловік помер від отриманих травм.

      Інцидент стався у місті Боярка на Київщині, повідомляє пресслужба поліції області.

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      Чоловік помер від рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.

      За даними правоохоронців, 32-річна власниця вигулювала собаку без повідку та намордника.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство через необережність". Жінці вже оголосили підозру. Їй загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. 

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва Світ тварин
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