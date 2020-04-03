Ротвейлер загриз на смерть чоловіка на Київщині

Собака напав на жителя Київщини та покусав. Чоловік помер від отриманих травм.

Інцидент стався у місті Боярка на Київщині, повідомляє пресслужба поліції області.

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Чоловік помер від рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.

За даними правоохоронців, 32-річна власниця вигулювала собаку без повідку та намордника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство через необережність". Жінці вже оголосили підозру. Їй загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.