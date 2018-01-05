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Роуз МакГоуен випустить книгу мемуарів "Смілива" про Гарві Вайнштейна: фото

20:04, сьогодні 352 Читать новость на русском
Роуз МакГоуен для Vanity Fair
Роуз МакГоуен для Vanity Fair / www.vanityfair.com

Одна з найперших жінок, яка відкликнулась на жахливий секс-скандал в Голлівуді, що розпочався із розслідування злочинів продюсера Гарві Вайнштейна, вирішила видати власну книгу, у якій вона описала весь біль, що вчинив їй кіномагнат.

Нагадаємо, що 5 жовтня авторитетне американське видання The New York Times опублікувало розслідування про те, що один із найвідоміших голлівудських продюсерів оскароносний Гарві Вайнштейн впродовж багатьох років домагався акторок.

Про злочини Вайнштейна зізналось щонайменше 20 жінок, серед них була і Роуз МакГоуен. 10 жовтня стало відомо, що через секс-скандал дружина Вайнштейна дизайнерка Джорджина Чепмен подала на розлучення. Британська академія кіно і телебачення оголосила, що призупиняє членство продюсера у BAFTA.

Читайте також: Twitter заблокував сторінку МакГоуен після зізнань про згвалтування її Вайнштейном

У 1997 році, за зізнаннями героїні популярної стрічки "Всі жінки – відьми", молода та красива МакГоуен була згвалтована кінопродюсером Вайнштейном. В знак мовчання Гарві виплатив їй грошову компенсацію, однак після 20 років полювань на неї вона вирішила відкрити всі свої карти.

Цей монстр "душив" мене 20 років. Як і багатьох інших жінок, що оточували його. Він поглинув наші душі і вже навіть не міг розібрати, де чия. Весь цей час він полював на мене. Тепер я полюю на нього,
– зізналась Роуз в інтерв'ю Vanity Fair.

Вона стала ініціатором флешмобу у соцмережах #MeToo, а також зібрала цілу армію – #RoseArmy, де жінки ділилися жахливими подробицями харасменту.

Сьогодні вона вирішила видати мемуари "Смілива" ("Brave"), які писала три роки. Книга виходить в цьому місяці, і вона, за словами актриси, не тільки про Вайнштейна.

"Вона про всіх. Про цілу екосистему під назвою "Голлівуд": постачальників, споживачів, медіа і фанатів", – зазначила постраждала актриса.


Обкладинка книжки "Смілива" Роуз МакГоуен

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Гарві Вайнштейн Література Книги
Джерело: 24 Канал
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