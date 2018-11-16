Розбила сокирою Porsche: стало відомо, що дівчина була артисткою і знімала кліп

13 листопада в Києві дівчина розбила сокирою спорткар Porsche біля Центральної синагоги ім. Бродського. Пізніше стало відомо, що розгром автомобіля, який сколихнув інтернет, виявився зйомками кліпу.

Це відео з'явилося у відеохостингу Youtube.

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Стало відомо, що відео, на якому дівчина розбиває автомобіль, знімали для нового треку музичного проекту під назвою NO STRESS артистки MDZ. Користувач Black Beats, який виклав кліп, припустив, що це була чітко спланована піар-кампанія. З відео свідків був змонтований кліп на новий трек артистки MDZ. Акція зайшла занадто далеко, адже роликів було знято набагато більше, ніж очікувалося.

Відеокліп артистки MDZ, в якому використаний цей інцидент



Відеокліп вже набрав понад 30 тисяч переглядів і ця цифра блискавично збільшується. "У нас тут прем'єра. Посилання в профілі", – йдеться на сторінці артистки в соцмережах.

За словами користувача Black Beats, цей інцидент став настільки популярним, що про ці ролики говорили не тільки в Україні, але і в Республіці Білорусь, Росії, Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Латвії, Молдові, Ізраїлі та багатьох інших країн світу.

Зазначимо, що на офіційному сайті компанії Porsche дана марка автомобіля продається за більш 2 мільйонів гривень.