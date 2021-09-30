Розбили вікно й кинули "коктейль Молотова": в Одесі горів елітний салон краси

В Одесі сталася пожежа в центрі краси й естетичної медицини "Місце під сонцем". За словами очевидців, двоє невідомих кинули в приміщення "коктейль Молотова".

Унаслідок займання ніхто не постраждав. На відео видно, що салон зсередини дуже пошкоджений. Пожежа сталася зранку 29 вересня.

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Підпалили невідомі в капюшонах

До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу о 04:18. На розі Канатної і Сабанського провулка горів 1 поверх 2-поверхової будівлі.

Коли працівники ДСНС приїхали, то встановили місце пожежі. Це горіло приміщення салону краси "Місце під сонцем".

Пожежу локалізували о 04:26, а загасили через 8 хвилин. Площа займання на той час становила 2 метри квадратних. Причину пожежі встановлюють.

Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення салону, підвіконня та віконну раму.

Очевидці кажуть, що салон насправді підпалили. Зробили це двоє невідомих в капюшонах і масках. Вони вибили скло і кинули в приміщення "коктейль Молотова".

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На місці працювали 8 рятувальників, які залучили 3 одиниці спецтехніки.