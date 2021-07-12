На місце події викликали поліцію. Інцидент трапився о 22:05 11 липня в районі зупинки "вулиця Виборзька".
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Поліція встановлює деталі злочину
У той час, коли невідомі кидали камінь, трамвай рухався. Через це розбите скло у вагоні остаточно посипалося. Пошкоджений вагон одразу відправили в депо на ремонт. На місце події викликали правоохоронців.
Кинули камінь у рухомий трамвай / Фото "Дніпро оперативний"
Відзначимо, що вагон Tatra Т4d-MT, в якому хулігани розбили вікно, міська влада Дніпра купила в Німеччині.
Поліція встановлює деталі злочину / Фото "Дніпро оперативний"