Кинули камінь під час руху: у Дніпрі розбили вікно в трамваї, який купили в Німеччині – фото

Невідомі в Дніпрі кинули камінь у вікно трамвая №5. Ніхто з людей не постраждав. Пошкоджений транспорт відвезли на ремонт. А пасажирів пересадили в інший трамвай, що їхав у тому ж напрямку.

На місце події викликали поліцію. Інцидент трапився о 22:05 11 липня в районі зупинки "вулиця Виборзька".

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Поліція встановлює деталі злочину

У той час, коли невідомі кидали камінь, трамвай рухався. Через це розбите скло у вагоні остаточно посипалося. Пошкоджений вагон одразу відправили в депо на ремонт. На місце події викликали правоохоронців.



Кинули камінь у рухомий трамвай / Фото "Дніпро оперативний"

Відзначимо, що вагон Tatra Т4d-MT, в якому хулігани розбили вікно, міська влада Дніпра купила в Німеччині.



Поліція встановлює деталі злочину / Фото "Дніпро оперативний"