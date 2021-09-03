Найгучніший інцидент трапився на вулиці Янтарна біля будинку 79. Там дерево пробило кілька вікон.
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Дерево, яке впало на будинок / Фото ДСНС
Перекрило вхід у дім
Про цю подію повідомили рятувальникам о 18:40. Вони приїхали на це місце, й почали розпилювати повалене 25-метрове дерево.
Очевидці зазначили, що мешканці будинку не могли зайти у свій під’їзд. Через це рятувальники справді були необхідними.
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Схожа подія в столиці
У Києві 30 серпня теж був сильний буревій, який валив дерева. Зокрема, в Межовому провулку дерево впало на два легковики, які сильно прогнулися.
Також на вулиці Білоруській у той вечір дерево впало на маршрутку. На щастя, жодна людина не постраждала.