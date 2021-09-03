Розбило вікна та застрягло: у Дніпрі на будинок впало дерево

У Дніпрі ввечері 2 вересня дерево впало на будинок житлового масиву "Клочко". Це сталося, бо в цей день там знову вирувала негода. Вітер місцями був настільки сильним, що навіть валив досить великі дерева.

Найгучніший інцидент трапився на вулиці Янтарна біля будинку 79. Там дерево пробило кілька вікон.

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Дерево, яке впало на будинок / Фото ДСНС

Перекрило вхід у дім

Про цю подію повідомили рятувальникам о 18:40. Вони приїхали на це місце, й почали розпилювати повалене 25-метрове дерево.

Очевидці зазначили, що мешканці будинку не могли зайти у свій під’їзд. Через це рятувальники справді були необхідними.

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Схожа подія в столиці

У Києві 30 серпня теж був сильний буревій, який валив дерева. Зокрема, в Межовому провулку дерево впало на два легковики, які сильно прогнулися.

Також на вулиці Білоруській у той вечір дерево впало на маршрутку. На щастя, жодна людина не постраждала.