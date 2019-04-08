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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Розбирайтеся самі: у Кремлі цинічно відповіли на заяву Зеленського щодо переговорів з Путіним

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      Чи зможуть Зеленський і Путін обговорювати мир на Донбасі
      Чи зможуть Зеленський і Путін обговорювати мир на Донбасі / Колаж 24 каналу

      Прес-секретар Володимира Путіна прокоментував слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про наміри зустрітися російським президентом для обговорення миру на Донбасі.

      Президент Росії "завжди відкритий для діалогу" – так сказав журналістам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у понеділок, 8 квітня. Ця заява була реакцією на слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського, пише ТАСС.

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      Зеленський говорив, що в разі обрання постарається якомога швидше досягти припинення вогню на Донбасі, а для цього має намір безпосередньо говорити з Путіним. При цьому жертвувати територіями і людьми не збирається.

      Утім, Путін, за словами Пєскова, попри готовність до діалогу щодо будь-яких питань порядку денного, не бачить сенсу у розмові про війну на Донбасі. Москва, мовляв, не є стороною конфлікту.

      Ситуацію на Донбасі, а це внутрішньоукраїнський конфлікт, повинні врегулювати самі українці,
      – проказав Пєсков.

      І цієї позиції Кремль вперто дотримується, попри зауваження ОБСЄ, тисячі доказів і усвідомлення усім цивілізованим світом участі Росії у війні на Сході України. Зеленський же дотримується позиції, що Москва незаконно окупувала український Крим і веде гібридну війну на Донбасі.

      Пєсков
      Пєсков, прес-секретар Путіна, переговорів не виключив, але між рядків запитав: "А сенс?"

      Зрештою Пєсков додав, що загалом переговори з питання миру на Донбасі між Москвою і Києвом – не виключені. 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
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