Розбирайтеся самі: у Кремлі цинічно відповіли на заяву Зеленського щодо переговорів з Путіним

Прес-секретар Володимира Путіна прокоментував слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про наміри зустрітися російським президентом для обговорення миру на Донбасі.

Президент Росії "завжди відкритий для діалогу" – так сказав журналістам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у понеділок, 8 квітня. Ця заява була реакцією на слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського, пише ТАСС.

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Зеленський говорив, що в разі обрання постарається якомога швидше досягти припинення вогню на Донбасі, а для цього має намір безпосередньо говорити з Путіним. При цьому жертвувати територіями і людьми не збирається.

Утім, Путін, за словами Пєскова, попри готовність до діалогу щодо будь-яких питань порядку денного, не бачить сенсу у розмові про війну на Донбасі. Москва, мовляв, не є стороною конфлікту.

Ситуацію на Донбасі, а це внутрішньоукраїнський конфлікт, повинні врегулювати самі українці,

– проказав Пєсков.

І цієї позиції Кремль вперто дотримується, попри зауваження ОБСЄ, тисячі доказів і усвідомлення усім цивілізованим світом участі Росії у війні на Сході України. Зеленський же дотримується позиції, що Москва незаконно окупувала український Крим і веде гібридну війну на Донбасі.



Пєсков, прес-секретар Путіна, переговорів не виключив, але між рядків запитав: "А сенс?"

Зрештою Пєсков додав, що загалом переговори з питання миру на Донбасі між Москвою і Києвом – не виключені.