Розбірки Зеленського на Харківщині: розслідування журналістів 24 каналу про вирубку лісів

Президент Володимир Зеленський їздить турне Україною та дає прочухани місцевим чиновникам. Окрім того, під гарячу руку гаранта час від час потраплять вже відомі люди. Така історія сталася на Харківщині, де чиновники масово вирубували ліс, а суспільство замовчувало про це.

Там президент інспектував ліси та був вражений масштабами вирубок. Пролетівши над лісництвами він побачив вирубані цілі квартали і логічно задав на нараді питання "а як так сталося?".

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Виявилося, що ліси в Краснокутському районі рубалися, як гай шумів – і влітку, і взимку, а деревина не обраховувалась. І про це в районі та й в області знали усі, але не зважали, допоки ця історія не вийшла у публічну площину на рівні президента.

А про те, яке свавілля відбувається у харківських лісах журналісти розповідали ще в січні цього року. Почалося розслідування дуже неоднозначно – на адресу "Центру розслідувань України" звичайною поштою прийшов анонімний лист. У ньому йшлося про нелегальні вирубки, приватні лісопилки, спроби місцевих активістів протистояти свавіллю, настійливі "прохання" сидіти й не проявляти зайвої активності та одне-єдине прізвище – Сиса.



Віктор Сиса

Пошук у гуглі вивів на повідомлення, що це екс-заступник начальника Гутянського лісництва, який вже фігурує у кримінальній справі про розкрадання лісу, і він же отримав напередодні призначення – очолив те саме лісництво, яке, як підозрюють слідчі, й розкрадав.

Але розслідувачі мали застереження – розслідувати незаконні вирубки надзвичайно складно, адже зловити чорних лісорубів на гарячому – то справжня журналістська вдача. Але журналісти 24 каналу таки ризикнули. Хоча лист і був анонімкою, але він переконав їх, що треба їхати на Харківщину та досліджувати ситуацію на місці.

Їх агент В’ячеслав Касім поїхав в Краснокутський район, проте, завбачивши журналістів, місцеві почали розповідати про чорних рубачів та про безперервний потік вантажених лісом-кругляком машин.



Тоді журналісти зустріли перший лісовоз вже на під'їзді до Козіївки

Але говорити про те відверто на камеру боялися, адже погрожують. Утім, не побоялись показати – де проводяться нелегальні рубки. І от знімальна група ЦРУ знайшла докази лісового свавілля. Там ліс рубають безперервно, а зрізані стовбури не маркують, тому це – не обрахована деревина, яку рубають і продають вчорну.

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Представники Гутянського лісництва намагались відбрехатися. Мовляв, те, що побачили ми на місці рубок – то погоджена з мінекології санітарна рубка. Але це стандартна відмазка.

Лише приїхавши на півдня до гутянського лісгоспу, лиш заїхавши на декілька просік, журналісти побачили рубки неймовірних масштабів. А якщо подивитися на ліси Краснокутського району із супутнику, видно десятки гектарів вирізаного лісу.



Вид на ліси Краснокутського району із супутника

Власне побачив таку сумну картину з ілюмінатора і Президент, пролетівши над лісами. Але дивно, бо коли журналісти, готуючи матеріал, питали в місцевих чиновників про це, їх наведений фактаж аж ніяк не вразив. Вони почули одну єдину відповідь – нелегальних рубок на Харківщині нема. Варто ще щось додавати?

Хто прикриває Віктора Сису?

Що сказав про це пан Сиса? Він утік, дізнавшись що по Гутянському лісництву їздять журналісти, адже Сиса і досі фігурант кримінальної справи. Як виявилося, йому справді варто уникати будь-якої публічності. Річ у тім, що Віктора Сису підозрюють в розкраданні лісу його ж власного підприємства.

Віктора Сису піймали, коли деревину з його лісу вивозили його ж вантажівками на його ж сімейну лісопилку. І після цього хтось у Києві вирішив, що він чудовий керівник та Держагенство з лісових ресурсів підписало контракт з директорами лісгоспів.



Віктор Бондар

А хто керівник цього поважного органу? Бондар Володимир Налькович – от як уже три роки виконувач обов'язків, який теж всім знайомий. Він фігурант розслідування про сімейний бізнес на державній посаді. Тож в цілому – нічого дивного.

Так от, коли Зеленський балакав із керівниками лісгоспів про проблеми лісової галузі, коли почув про нелегальні вирубки та запеклу війну непокірних лісівників, які взялися писати заяви до НАБУ щодо Сиси, обрахувавши збитки на 80 мільйонів гривень та бити у набат щодо масштабних крадіжок, заходився шукати винуватця усього цього свята.

Та не вийшло, бо виявилося, що в той самий день пан Сиса відправився у відрядження до Києва – певно, до свого патрона пана Бондаря. Тож Зеленський запросив його в офіс Президента.



Зеленський на Харківщині

Розмова виявилась цікава. Сиса прогнозовано нелегальні рубки заперечив, причетність до схем спростував, а наявність кримінальної справи за рокрадання лісу пояснив тим, що всі директори лісгоспів мають кримінальні справи.

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У цій історії мене тішить та розчаровує одночасно один простий факт. Добре, що крига скресла. Але, чому на зухвалі крадіжки звернули увагу лише після того, як про це публічно на нараді під камери доповіли Президенту? Адже журналісти розповідали це із яскравим відеофактажем ще узимку. Проте це не зацікавило правоохоронні органи, бо зверху ніхто не дав наганяю.