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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Розбірки зі стріляниною – маркер слабкості влади: експертка про замах на Соболєва

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      Зважаючи на біографію депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва, стає зрозумілим, що він мав багато конфліктів. Саме тому найбільш імовірною є версія замаху, пов'язана з його професійною діяльністю.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила кримінологиня, кандидатка юридичних наук Анна Маляр.

      Читайте також: Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

      Експертка відзначила, що з точки зору методики розслідування, слідство має розробляти декілька версій для об'єктивності пізнання істини.

      Замах на В'ячеслава Соболєва
      Позашляховик В'ячеслава Соболєва обстріляли в центрі Києва 

      Врегулювання конфліктних ситуацій

      За словами експертки, зазвичай конфліктні ситуації вирішуються через стрілянину в сферах кримінального бізнесу, забороненого законом. Однак коли це переходить в стосунки бізнесменів, які володіють легальним бізнесом, то це неприємним симптомом для держави.

      В цивілізованому суспільстві всі бізнес-конфлікти вирішуються через суди. Там можна захистити власність, якщо мова йде про рейдерство, там можна повернути борги, якщо боржник їх не віддає,
      – пояснила кримінологиня.

      Натомість вона відзначила, що зараз, коли правоохоронні органи і суди не користуються довірою, коли не можна відновити своє порушене право, тоді на заміну їм іде зброя. Можливо, в цій ситуації саме це і відбулося.

      До теми: Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив скандальні деталі

      Про затриманих підозрюваних

      Експертка пояснила, що для того, щоб суд виніс виніс обвинувачувальний вирок затриманим у вбивстві сина В'ячеслава Соболєва, недостатньо лише одного зізнання. Потрібні інші докази – це можуть бути докази свідків, знаряддя злочину, відтворення подій злочину. За її словами, станом на зараз ми не можемо говорити, що стріляли саме підозрювані.  

      Важливо: Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років

      Син Соболєва
      Загиблий син В'ячеслава Соболєва – Олександр

      Повернення 90-тих в Україну

      Кримінологиня відзначила, що порівняння з 90-ми в цьому випадку не є випадковим. Оскільки цей період відзначався слабкістю судової і правоохоронної системи. Саме маркером слабкості влади є такі випадки, як стрілянина в центрі Києва. 
      "Допоки реформи будуть фейковими, ми будемо мати справу зі з'ясуванням ділових стосунків у такий жахливий спосіб", – наголосила Анна Маляр.

      До теми: Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися

      Що відомо про стрілянину в центрі Києва

      Увечері 1 грудня в Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору, де знаходився В’ячеслав Соболєв із сім’єю. Куля влучила у шию трирічного сина депутата. Хлопчика намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

      Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської – в центрі столиці. Поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus. За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. 

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Замах на Соболєва Новини Києва Стрілянина Розслідування Кримінальні новини
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