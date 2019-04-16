Розбите серце Парижа: пожежа в Нотр-Дамі на обкладинках світових медіа

Напередодні у Парижі горів знаменитий Собор Паризької Богоматері. Унаслідок пожежі обвалилася частина шпилю будівлі. Фасад собору та дві головні башти уціліли. 16 квітня передовиці західної преси цілком присвячені цій трагедії.

"Пекельне руйнування Нотр-Даму". The Guardian показує крупним планом один із палаючих шпилів будівлі та цитує спікера собору: "Нічого не залишиться після полум’я".

"Катастрофа Нотр-Даму", – пише французька газета Le Figaro. У виданні додали, що це видовище зібрало смуток і співчуття усього світу.

"Париж ридає за своєю любою леді. Символ Франції і серце нації охоплене полум'ям", – повідомляє Daily Telegraph. Видання додає, що на берегах Сени зібралися натовпи приголомшених парижан, які молилися і співали "Je vous salue Marie" (французький еквівалент "Ave Maria").

Вогонь завдав колосальної шкоди Собору Паризької Богоматері. Полум'я знищило шпиль та дах найбільш відвідуваної туристами будівлі у Парижі. Однак видання додає, що обидві знамениті дзвіниці біля головного входу в собор уціліли.

"Розбите серце Парижа: вогонь знищив Нотр-Дам", – пише LA Times. Проте цитує Еммануеля Макрона, який обіцяє, що "все відбудують".

The Sun поряд із зображенням однієї зі зруйнованих башт собору розмістило заголовок: "Notre-Doom" (гра слів: один із варіантів перекладу "doom" – "загибель").

"Пекло. Паризький Нотр-Дам знищений полум'ям", – пише Daily News, ілюструючи це зображенням шпилю, який падає.

Зображення палаючого середньовічного собору заповнює також першу сторінку Metro. Тут пишуть, що ​​"світ плаче за Нотр-Дамом". Величезна хмара диму піднялася з готичної будівлі, вогонь здолав один зі шпилів.

"Сльози Нотр-Даму", – пише французьке видання Le Parisien, згадуючи дев'ять століть історії нації.

Financial Times також показує пожежу на передовиці і цитує президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що це викликало "емоції усієї нації". "Я засмучений побачити цю частину нас у вогні цього вечора", – додав він.



"Сльози за символом незнищенної ідентичності нації"

Дев'ять століть історії були втрачені в "нечистому пеклі" у Соборі Паризької Богоматері, сказано на передовиці Daily Mail, яка демонструє полум'я у верхній частині шпилів будівлі.



"Нотр-Дам у вогні: дев'ять століть історії були зруйновані за 63 хвилини"

"Битва за збереження Нотр-Даму: полум'я зруйнувало 855-річний собор менш ніж за 5 годин"

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo на обкладинці розмістив карикатуру на президента Емманюеля Макрона, на голові якого горить Собор Паризької Богоматері. Біля карикатури написано "реформи" та "я почну з несучих конструкцій".