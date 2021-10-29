Про це місцевим ЗМІ повідомили анонімні джерела. Проте офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію. Журналісти 24 каналу звернулися по коментар до поліції Дніпра. Там сказали, що зможуть підтвердити чи спростувати інформацію лише згодом.

Нещодавно Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Загиблого знайшов син

Чоловік, якого знайшли мертвим, незадовго до цього пішов рибалити й не повернувся. Тоді на його пошуки відправився син. Він знайшов Nissan із тілом батька приблизно о 20:50.

Автівка стояла неподалік від човнової станції "Комунарівець". Туди одразу направили слідчих, які почали встановлювати обставини та збирати речові докази. Окрім цього прибули судмедексперти, які дослідили тіло загиблого.

Кілька виявлень мертвих раніше