З коронавірусного відділення обласної лікарні Дніпропетровщини втік киснево-залежний пацієнт. Чоловік розбив вікно, отримав травми та побіг ховатися в кущах. Однак згодом його знайшли та повернули на лікування.

Про це на брифінгу розповів головний лікар медустанови Сергій Риженко. За його словами, це трапилося приблизно о 3 ночі 9 травня.

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Перед втечею 41-річний пацієнт зняв кисневу маску. Щоб розбити скло він використав тумбочку.

У процесі втечі чоловік порізав руку та голову. Його знайшли поліцейські тільки через годину в кущах неподалік від лікарні. На щастя, хворого змогли вмовити повернутися, тому він продовжив лікування.

Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Тому такі психози трапляються при лікуванні. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок,

– додав Риженко.

Зверніть увагу! У МОЗ 11 травня заявили, що Україна пройшла третю хвилю епідемії коронавірусу. Однак є небезпека четвертої хвилі та поширення індійського штаму вірусу. Актуальні новини про коронавірус в Україні читайте за цим посиланням.