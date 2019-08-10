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      Розбій на Київщині: приїхали "розібратися" з боржником, а потрапили за ґрати

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      Чоловіки приїхали до села, щоб вчинити розправу над боржником
      Чоловіки приїхали до села, щоб вчинити розправу над боржником / ugolovka.com

      Двоє чоловіків приїхали у село, щоб "розібратися" зі своїм боржником. Поліція швидко зреагувала та оголосила план "перехоплення". Підозрюваних затримали – це виявилися мешканці Харківщини 51 та 64 років. Один з них раніше мав стосунок до служби в правоохоронних органах.

      Про злочин повідомив у поліцію охоронець супермаркету з села Петропавлівка-Борщагівка. Він сказав, що до нього прийшов поранений чоловік і попросив допомоги, бо в нього нібито стріляли з травматичної зброї. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Київщини. 

      До теми: Приїхала на виклик: чоловік накинувся на поліцейську та завдав їй удару в голову

      На місце події прибула оперативна група. Слідчі знайшли свідків інциденту та визначили транспорт нападників. В районі оголосили план "перехоплення". Невдовзі поліція розшукала автомобіль та затримала людей, що вчинили розбій. 

      Зрештою, правоохоронці відновили картину подій того вечора.


      Автомобіль підозрюваних / Фото Національної поліції

      Виявилось, що потерпілий неофіційно займався продажем акцій, але через невдалу операцію заліз у борги на 200 тисяч доларів. Винен був своїм знайомим, які приїхали по нього на автомобілі. Підозрювані вихопили пакет з ноутбуком, зробили декілька пострілів та поїхали з місця злочину.

      Щодо двох чоловіків відкрили провадження за розбій, умисне вбивство та замах на злочин. За перше можна отримати від 10 до 15 років позбавлення волі, за друге – від 8 до 15 років. Невдовзі суд визначить їм запобіжний захід.

      Потерпілий наразі перебуває у лікарні з ушкодженнями грудної клітини, живота та лівої руки.


      Затримання підозрюваних / Фото Національної поліції

      Раніше поліція затримала лідера угруповання, що грабувало ювелірні магазини. Ця банда накрала на понад 5 мільйонів доларів США.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Стрілянина Постраждалі Кримінал
      Джерело: 24 канал
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