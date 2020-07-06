У столиці перехожим довелося розбороняти двох собак: стафорда і бігля. Очевидці кажуть: власник бійцівського пса напідпитку вирішив спустити свого чотирилапого на собаку меншої породи, що гуляла поруч.

Відео та подробиці інциденту виклали у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный". Очевидці зазначають: господар стафорда був п'яним і поводився неадеквадно.

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Він вирішив спустити свого бійцівського пса на меншого породи бігль. Зрештою стафорд міцно вчепився у голову бігля і тримав стиснутими щелепи.

Як собак розбороняли – відео від очевидців

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Учасники події скаржаться: поліція відмовилася приїжджати за викликом. На місце викликали патрульних, однак вони не зреагували.

24 канал намагається отримати коментар від патрульної поліції щодо цього інциденту.

Як пишуть очевидці, бігль залишився живим. У пості з відео зазначено: цей пес вже не вперше нападає на людей. Так, 26 червня він зненацька наскочив на перехожого.

Де стався інцидент – дивіться на карті

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