Розбороняли натовпом: у Києві п'яний господар спустив свого стафорда на меншого пса
У столиці перехожим довелося розбороняти двох собак: стафорда і бігля. Очевидці кажуть: власник бійцівського пса напідпитку вирішив спустити свого чотирилапого на собаку меншої породи, що гуляла поруч.
Відео та подробиці інциденту виклали у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный". Очевидці зазначають: господар стафорда був п'яним і поводився неадеквадно.
Дивіться ще "Провчили за кусючість": на Хмельниччині пенсіонери волокли собаку за машиною
Він вирішив спустити свого бійцівського пса на меншого породи бігль. Зрештою стафорд міцно вчепився у голову бігля і тримав стиснутими щелепи.
Як собак розбороняли – відео від очевидців
Попереджаємо: відео містять сцени жорстокого поводження із тваринами і нецензурну лексику (18+)
Учасники події скаржаться: поліція відмовилася приїжджати за викликом. На місце викликали патрульних, однак вони не зреагували.
Як пишуть очевидці, бігль залишився живим. У пості з відео зазначено: цей пес вже не вперше нападає на людей. Так, 26 червня він зненацька наскочив на перехожого.
Де стався інцидент – дивіться на карті
З останніх інцидентів з тваринами
- У швейцарському Цюриху в зоопарку стався нещасний випадок – амурська тигриця Ірина напала на працівницю зоопарку. Від травм жінка загинула.
- На Хмельниччині поблизу села Пеньки пенсіонери вирішили провчити собаку "за кусючість" та прив'язали її на ланцюг до машини. Автівка їхала на великій швидкості, тож пес ледве встигав бігти за своїми кривдниками.