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      Розбудова оборонної сфери та перспективи України в НАТО: Вінніков озвучив пріоритети на 2019 рік

      Актуальне інтерв'ю 41 Читать новость на русском

      Майже дворічне блокування роботи комісії НАТО-Україна нарешті завершилося. Після нападу російських військовиків біля Керченської протоки Будапешт пішов на розблокування роботи комісії. А ще українські військовики взяли участь у найбільших в історії НАТО навчаннях. Про досягнення України в розбудові оборонної сфери в ефірі 24 каналу розповів глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

      У зв'язку з нападом російських військовиків на українських моряків у Азовському морі, на нещодавній зустрічі у Брюсселі глава НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв президенту України Петру Порошенку підтримку. А ще заявив, що альянс готує комплексну відповідь.

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      За словами Александера Віннікова, НАТО зробило серйозну заяву на підтримку України після того, що сталося у Чорному морі біля Керченської протоки.

      Ми закликали Росію забезпечити вільну навігацію і негайно звільнити українських моряків та кораблі, які Росія захопила. Стосовно присутності НАТО в Чорному морі, наша присутність збільшувалася від часу нелегальної анексії Криму в 2014 році, коли в НАТО вирішили розмістити сили швидкого реагування в Східній і Південній Європі,
      – зазначив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

      Він додав, що вони проводять більше патрулювань в повітряному просторі над Чорним морем, а частина союзників проводить більше авіарозвідок. Вінніков наголосив про посилення присутності НАТО у морі, тобто йдеться про присутність кораблів.

      Можу навести такі цифри: цього року ми провели 120 днів, впродовж яких кораблі перебували на патрулюванні в Чорному морі під командуванням НАТО. І це серйозне збільшення присутності у порівнянні з минулим роком, коли таких днів було лише 80. Ми продовжуємо оцінювати нашу присутність в регіоні на постійній основі,
      – підкреслив глава представництва НАТО в Україні.

      На питання, чи планує НАТО підтримувати зусилля України зі створення військової бази на Азовському морі, Александер Вінніков розповів про допомогу у модернізації українських військових сил в цілому.

      "Якщо говорити про підтримку потужностей України та українських моряків для гарантування безпеки України в цьому регіоні, ми продовжуємо надавати велику підтримку морякам і як на двосторонній основі, і як міжнародна організація безпеки. Ми допомагаємо модернізувати українські військові сили в цілому і військово-морські сили зокрема. Так, ми працюємо з Морською академією в Одесі. Тож, я гадаю, що це можна назвати потужним сигналом підтримки України з боку НАТО та її суверенітету, територіальної цілісності", – розповів Вінніков.

      александр Вінніков
      Александер Вінніков

      Аби ефективно протистояти агресивним діям північної сусідки України має посилити власні збройні сили. НАТО активно допомагає нам у реформуванні оборонної сфери. Що стосується пріоритетів на 2019 рік, за словами Віннікова, українська влада має сконцентрувати свої зусилля на ухваленні низки законодавчих актів. 

      "Цього року Україна зробила великий крок уперед в цій сфері, ухваливши новий закон про національну безпеку. Цей закон – рамочний. А це означає: аби його реалізувати потрібно ухвалити низку інших законодавчих актів і виконати низку додаткових практичних завдань", – стверджує глава представництва НАТО в Україні.

      5 пріоритетів, про які говорив Вінніков, стосуються законодавчих аспектів реалізації закону про національну безпеку.

      І саме тому я говорив про необхідність сконцентруватися на новому законі про створення парламентського комітету з нагляду, новому законі про Службу безпеки, новому законі про державну таємницю та засекречену інформацію, а також новому законі про розвідслужбу і реформування оборонної промисловості. Крім того потрібно переглянути сферу оборонних закупівель,
      – запевнив Александер Вінніков.

      За його словами, Україна виходить на етап повного перегляду своєї оборонної і безпекової сфери, що дуже важливо. "В той же час є певні сфери, в яких Збройні сили та Міністерство оборони активно працюють і мають продовжити свої зусилля. Це такі сфери як: планування, управління і контроль, професійна військова освіта. Ті сфери, які мали критичне значення для потреб України, зазнали, дійсно, серйозних змін. І це дуже позитивно. Разом з тим, ці зміни потрібно перевести в інституційне русло, аби вони стали постійними і принесли користь", – сказав глава представництва НАТО в Україні.

      Президент Порошенко заявив, що у найближчі 5 років країну потрібно підготувати до інтеграції в альянс і в ЄС. Цікаво, як в НАТО оцінюють такі часові рамки.

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      "Я вважаю, що важливо пам’ятати: НАТО застосовує політику відкритих дверей стосовно членства. Нещодавно на саміті НАТО у Брюсселі країни-союзники підтвердили рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що у майбутньому Україна стане членом альянсу. Тож на цьому етапі важливо сконцентруватися на реформах, які Україна має реалізувати для того, щоби відповідати стандартам та принципам НАТО", – переконаний глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія НАТО Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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