Зеленський неодноразово говорив з ним, але так і не почув, як той збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

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Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів,

– зазначив президент.

Він додав, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю. Тому президент запросив Баха в Бахмут. Аби той мін на власні очі побачити, що нейтральності не існує.

Зверніть увагу! Томас Бах напередодні заявив про намір розглянути допуск на міжнародні старти російських спортсменів, які "не підтримують" війну в Україні.

Треба захистити спорт від будь-якого впливу Росії

Зеленьський наголосив, не хоче з'ясовувати, що стало мотивом для Баха, пби просувати таку ініціативу. Однак Україна докладе зусиль, аби світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який неминучий

Лідер наголосив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії.

Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про учась росіян. Зеленський підсумував, що олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному.

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