13:46
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Розчарувався в ідеях "ДНР": СБУ затримала проросійського бойовика на Київщині

      379 Читать новость на русском
      Затриманий чоловік
      Затриманий чоловік / СБУ

      Служба безпеки України затримала чоловіка, який у 2014 році воював у загонах так званої "ДНР". За декілька місяців служби він розчарувався в "ідеях" терористів та вирішив переїхати на Київщину.

      Співробітники контррозвідки встановили, що чоловік брав участь у військових навчаннях з особовим складом армії РФ та безпосередньо перебував на передовій, повідомляє прес-служба СБУ. 

      До теми: У Львові військовий пенсіонер зливав інформацію спецслужбам Росії

      Слідчі Служби безпеки встановили, що затриманий – мешканець міста Харцизька Донецької області. У 2014 році він охороняв штаб місцевих бойовиків. Також чоловіка залучали до чергувань на блокпостах та на позиціях неподалік від лінії розмежування. 

      За три місяці він розчарувався в "ідеалах" терористів, два роки працював на шахті та згодом зовсім переїхав на Київщину. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та вилучили декілька телефонів та комп'ютер. Слідчі знайшли листування, які прямо вказують на його участь в терористичному угрупованні.

      Чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи або організації. Він повністю визнав свою провину та надав викривальні свідчення щодо присутності російських військових на Донбасі. Тепер йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. 

      Раніше співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який готував диверсію на аеродромі ЗСУ. У затриманого знайшли саморобні вибухові пристрої та електродетонатор. 

      Читайте про інші розслідування сбу:
      blog_ava
      Дружина Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео
      сьогодні
      8809
      Теги: Новини України Новини Києва СБУ Війна на Донбасі Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні , 12:33 Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      7056
      Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      сьогодні , 12:00 Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      Світові Медіа 1635
      Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      сьогодні , 11:02 Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      Євгенія Мазур 1026
      Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      сьогодні , 10:00 Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      Блог Медіа 574
      Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      сьогодні , 08:40 Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      Сергій Климовський 3967
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук