Розчарувався в ідеях "ДНР": СБУ затримала проросійського бойовика на Київщині

Служба безпеки України затримала чоловіка, який у 2014 році воював у загонах так званої "ДНР". За декілька місяців служби він розчарувався в "ідеях" терористів та вирішив переїхати на Київщину.

Співробітники контррозвідки встановили, що чоловік брав участь у військових навчаннях з особовим складом армії РФ та безпосередньо перебував на передовій, повідомляє прес-служба СБУ.

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Слідчі Служби безпеки встановили, що затриманий – мешканець міста Харцизька Донецької області. У 2014 році він охороняв штаб місцевих бойовиків. Також чоловіка залучали до чергувань на блокпостах та на позиціях неподалік від лінії розмежування.

За три місяці він розчарувався в "ідеалах" терористів, два роки працював на шахті та згодом зовсім переїхав на Київщину. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та вилучили декілька телефонів та комп'ютер. Слідчі знайшли листування, які прямо вказують на його участь в терористичному угрупованні.

Чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи або організації. Він повністю визнав свою провину та надав викривальні свідчення щодо присутності російських військових на Донбасі. Тепер йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який готував диверсію на аеродромі ЗСУ. У затриманого знайшли саморобні вибухові пристрої та електродетонатор.