Розчленоване тіло жінки знайшли у каналі в Києві: подробиці від поліції

Фрагменти тіла, які виявили напередодні у Русанівському каналі в Києві належать 35-річній жінці. Вбивцею виявився її знайомий, а скоїв злочин чоловік у результаті сварки, яка виникла під час спільного розпивання алкоголю. Поліція зловмисника вже затримала, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Напередодні у Києві на вулиці Ентузіастів у Русанівському каналі перехожі помітили пакети із фрагментами людського тіла. Місцеві жителі припустили, що вони належать їхній сусідці Ірині Клипковій, яка нещодавно зникла у цьому районі.

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Ірина зникла, і сьогодні її друзі пішли прогулятися та водночас подивитися, чи є десь якісь сліди. Востаннє її бачили на вулиці Ентузіастів, 37 – вона там гуляла. І побачили вони якийсь пакунок, а розповіла їм про нього жіночка, що гуляла з дитиною. Отже, дістали його, розірвали, а там щось не зрозуміле. Набрали мене, а разом зі мною йшли ще три бійці Нацгвардії, і ми прибули на місце. Подивився та кажу, що це точно не є м’ясом тварини. І потім ми знайшли ще кілька пакунків, які плавали,

– розповів у коментарі 24 каналу чоловік, що представився Сергієм.

У поліції, зі свого боку, кажуть, після того, як вони отримали інформацію про знахідку киян, на місце виїхали слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, а також кінологи зі службовими собаками.

Слідчі дії на Русанівці у Києві: тут у каналі місцеві жителі помітили пакети з людськими рештками

Як встановили правоохоронці, розчленоване тіло справді належить жінці. Їй - 35 років і вона за два дні до цього зникла, про що поліцію сповістила її мати.

Вже під час проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що вбивство жінки скоїв 38-річний киянин. Напередодні трагедії вона разом із чоловіком прийшла до нього додому, і під час спільного розпивання алкоголю між ними виникла сварка. У підсумку зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Аби позбутися слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс його частини та викинув у канал.



Чоловік, який імовірно вбив жінку та викинув її розчленоваене тіло у Русанівський канал

Імовірного вбивцю правоохоронці вже затримали. Також у його помешканні поліцейські виявили а ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Усе було вилучено.

За фактом інциденту поліція розпочала кримінальне провадження – стаття про умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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До слова, жителі вулиці Ентузіастів назвали ім’я зловмисника – Олексій Козленко. Вони переконують, що чоловік є ветеринаром, відтак знає як правильно робити розрізи. Крім того, за їхніми словами, коли вип’є певну дозу алкоголю, він одразу стає агресивним. Зауважимо, що імовірний вбивця та його жертва були знайомими 15 років.

До слова, нещодавно поблизу Ірпеня, що під Києвом, поліція виявила тіло спаленого після вбивства хлопця. Як з’ясували правоохоронці, це уродженець Житомирської області, який поїхав на заробітки під Києвом і зник через тиждень. Вбили чоловіка його співробітники, а скоїли вони злочин через 600 доларів, які той начебто вкрав.