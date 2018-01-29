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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Роздвоєння особистості: чим Порошенко – бізнесмен відрізняється від Порошенка – президента

Наші гроші 22:33, 29 січня 499 Читать новость на русском

Тиждень тому журналісти показали матеріал про відпочинок президента. Після цього суспільство розділилось. Одні кажуть: ну він мільярдер він може собі це дозволити. Інші кажуть: але він президент, він має поводитись відповідно. Дійсно, важко суміщати такі дві різні моделі поведінки, коли ти фізично в одному тілі.

І от, наприклад, сплата податків. Президент Порошенко закликає бізнес сплачувати всі податки і взагалі поводитись відповідально. Але чи чує президента бізнес? Хоча б бізнес самого президента.

Президент країни Петро Порошенко вважає, що чесно платити податки зобов’язаний кожен українець. Щоправда, не кожен українець поділяє думку президента. Вона може викликати посмішку, наприклад у бізнесмена Петра Порошенка та його партнерів.

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У президента чимало різноманітних бізнесів: усім відома кондитерська корпорація Roshen, більшості відомий "5 Канал" і менш відомий промислово-оборонний завод "Ленінська кузня", нині "Кузня на Рибальському". Це один з найстаріших заводів Києва, ним Порошенко володіє спільно з давнім другом та партнером нардепом Ігорем Кононенком.

"Кузня" промислове підприємство, основна його спеціалізація – будівництво та ремонт суден. З початком війни на сході підприємство фокусується на військовій техніці, створює бойові модулі та бронемашини. Зараз же на виставках "Кузня на Рибальському" демонструє навіть кулемети та зенітні установки.

За які методи ведення бізнесу підприємство президента неоднаразово потрапляло в корупційні скандали та які ще бізнес-махінації проводить Порошенко і його партнери – дивіться у програмі.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Бізнес Податки гроші Розслідування Наші гроші
Джерело: 24 Канал
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