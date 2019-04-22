Роздвоєння особистості: як Зеленський копіює Голобородька із серіалу "Слуга народу"

Кого ж обрали українці: Зеленського чи Голобородька? Серіал "Слуга народу" став справжнім феноменом цієї передвиборчої кампанії. Скільки в новообраному президентові від персонажу, якого він зіграв та чи готовий Зеленський віртуальність втілити в реальність.

Штаб Зеленського будує образ кандидата на основі героя серіалу "Слуга народу". Справжній Зеленський-кандидат багато в чому наслідує свого героя на словах і в поведінці.

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Разом із політичним психологом журналісти порівняли реального Зеленського і вигаданого Голобородька. Але їм постійно доводилося уточнювати про кого мова, адже межа між серіалом та реальністю навмисно стерта.

У кіно Зеленський демонструє образ президента, який подобається більшості та несе тягар відповідальності. Це все просто шоу, але дивіться як все яскраво та красиво,

– розповів завідувач лабораторії психології мас Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський.

У серіалі президент не приходить на дебати, а передає відеозвернення у запису. В реальності він не відвідує перше ток-шоу за своєї участі, натомість вмикається скайпом. Текст передвиборчої програми справжнього кандидата в президенти також подекуди повторює репліки президента з серіалу.



Володимир Зеленський

Реальне і вигадане настільки змішалося у передвиборчій кампанії Зеленського, що вивело його у лідери перегонів. Його кіноперсонаж обіцяє розв'язати проблеми, які в справжньому позаекранному житті дійсно турбують українців.

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Прибрати з доріг кортежі та охорону чиновників, виставити державні органи на околиці, аби у центрі не було заторів. І навіть здійснити потаємну мрію мільйонів – радикально очистити неефективну і корумповану Верховну Раду

Самі виборці визнають, у серіалі показано чимало з того, про що вони мріють на кухнях. Та втілити в життя таке складно, або ж взагалі нереально.

Хотілось би цю ідеальну картинку світу, як у серіалі "Слуга народу", але цього, напевно, не буває,

– коментує киянка Валерія.

Уся ця гра на настроях і бажаннях виборців зіграла не тільки на руку Зеленському – вона спрацювала чітко проти чинної влади.

Якби наше громадсько-політичне життя було іншим, був інший імідж влади, цей фільм могли б взагалі не помітити,

– пояснює Вадим Васютинський.

Справжньому Зеленському доведеться відповідати на запит суспільства та виконувати обіцянки його кіногероя.