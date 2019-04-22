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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Роздвоєння особистості: як Зеленський копіює Голобородька із серіалу "Слуга народу"

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      Кого ж обрали українці: Зеленського чи Голобородька? Серіал "Слуга народу" став справжнім феноменом цієї передвиборчої кампанії. Скільки в новообраному президентові від персонажу, якого він зіграв та чи готовий Зеленський віртуальність втілити в реальність.

      Штаб Зеленського будує образ кандидата на основі героя серіалу "Слуга народу". Справжній Зеленський-кандидат багато в чому наслідує свого героя на словах і в поведінці.

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      Разом із політичним психологом журналісти порівняли реального Зеленського і вигаданого Голобородька. Але їм постійно доводилося уточнювати про кого мова, адже межа між серіалом та реальністю навмисно стерта.

      У кіно Зеленський демонструє образ президента, який подобається більшості та несе тягар відповідальності. Це все просто шоу, але дивіться як все яскраво та красиво,
      – розповів завідувач лабораторії психології мас Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський.

      У серіалі президент не приходить на дебати, а передає відеозвернення у запису. В реальності він не відвідує перше ток-шоу за своєї участі, натомість вмикається скайпом. Текст передвиборчої програми справжнього кандидата в президенти також подекуди повторює репліки президента з серіалу.

      Зеленський
      Володимир Зеленський

      Реальне і вигадане настільки змішалося у передвиборчій кампанії Зеленського, що вивело його у лідери перегонів. Його кіноперсонаж обіцяє розв'язати проблеми, які в справжньому позаекранному житті дійсно турбують українців.

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      Прибрати з доріг кортежі та охорону чиновників, виставити державні органи на околиці, аби у центрі не було заторів. І навіть здійснити потаємну мрію мільйонів – радикально очистити неефективну і корумповану Верховну Раду

      Самі виборці визнають, у серіалі показано чимало з того, про що вони мріють на кухнях. Та втілити в життя таке складно, або ж взагалі нереально.

      Хотілось би цю ідеальну картинку світу, як у серіалі "Слуга народу", але цього, напевно, не буває,
      – коментує киянка Валерія.

      Уся ця гра на настроях і бажаннях виборців зіграла не тільки на руку Зеленському – вона спрацювала чітко проти чинної влади.

      Якби наше громадсько-політичне життя було іншим, був інший імідж влади, цей фільм могли б взагалі не помітити,
      – пояснює Вадим Васютинський.

      Справжньому Зеленському доведеться відповідати на запит суспільства та виконувати обіцянки його кіногероя.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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