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      Роздягали і морально тиснули: окупанти знущалися з кримчанина, поки тому не стало погано

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      На адмінмежі з Кримом окупанти понад 3 години утримували кримчанина, поки йому не знадобилась госпіталізація / tass.ru

      На адміністративній межі з Кримом силовики окупаційної російської адміністрації затримали кримського татарина Нурі Джаферова. Протягом понад трьох годин з нього всіляко знущалися, поки тому не стало погано. Опісля чоловіка на швидкій довелося везти у лікарню.

      Перед затриманням Джаферов їхав з Криму у Херсон та Миколаїв, аби купити кроликів для своєї ферми. Про це він розповів організації "Кримськв солідарність".

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      Під час проходження митного контролю російські "прикордонники" несподівано відвели кримського татарина у будку для допитів. У нього провели обшук особистих речей, телефонної книги, а також роздягнули до пояса та морально знущалися.

      Почали питати про якихось терористів, Сирію. Я відповів, що нічого такого не знаю. Вони почали схожими питаннями чинити моральний тиск. Мені стало гірше, кажу: "Давай, відпускай мене". Потім я попросив викликати швидку,
      – розповів кримчанин.

      З кордону його госпіталізувала швидка допомога. У кареті швидкої у нього почалися судоми, через що лікарі не могли нормально зробити йому укол. Після огляду лікарів чоловік повернувся додому.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Кримські татари
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