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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Розенко назвав дату, коли середня зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень

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Середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч вже восени
Середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч вже восени / Фото з відкритих джерел

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в Україні середня заробітна плата може зрости до 10 тисяч гривень вже в жовтні-листопаді цього року.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

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За словами Розенка, зараз в Україні вже зараз є безліч вакансій, із високою зарплатою.

На сьогодні є тисячі вакансій по Україні, заробітна плата на які перевищує 15 тисяч гривень. При чому це не лише Київ. Це і Полтавська, і Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області. Тобто в цілому по Україні лише через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату,
– сказав він.

Віце-прем'єр міністр переконаний, що у приватних агенціях із працевлаштування також є досить широкий вибір вакансій із достойними умовами оплати праці.

Окрім того, чиновник наголосив, що паралельно із питанням підвищення заробітних плат, уряд працює і над покращенням самих умов праці.

"Європейські стандарти мають застосовуватися не лише в оплаті праці, а і в умовах, в яких працює працівник. І тут, безумовно, мова йде і про мобільність робочої сили, і про покращення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це має бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку", – підсумував Розенко.

Теги: Новини України Павло Розенко Мінімальна зарплата Гроші
Джерело: 24 Канал
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