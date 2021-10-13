Після цього невідомий швидко втік. Через добу в поліції Одещини розповіли журналістам, що підозрюваного затримали ввечері того ж дня.

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Хлопцю загрожує в'язниця

Виявилося, що цей вчинок нібито зробив хлопець, якому приблизно 19 років (народився у 2002 році). Він є жителем Київської області.

Коли юнака затримали він одразу у всьому зізнався. Тому правоохоронці оголосили підозру за статтею про хуліганство. Після цього його звільнили під особисте зобов'язання. Підлітку може загрожувати різне покарання:

штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

арешт на строк до 6 місяців;

ув’язнення на термін до п'яти років.

Коротко про цей інцидент

Інцидент стався приблизно в опівночі та після цього одразу почали розслідування. Слідчі встановили, що в будівлю кинули 2 пакети з червоною рідиною.

У мережі думки щодо події розділилися. Хтось писав, що зловмисник молодець, однак були й ті, хто засуджував такий вчинок.