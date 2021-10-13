"Розфарбоване" консульство Росії в Одесі: затримали підозрюваного в хуліганстві
Джерело:телеграм "Думская"
Правоохоронці розшукали зловмисника, який "розфарбував" консульство Росії на Гагарінському плато в Одесі. Він 12 жовтня нібито підійшов до будівлі та запустив кілька пакетів із червоною фарбою.
Після цього невідомий швидко втік. Через добу в поліції Одещини розповіли журналістам, що підозрюваного затримали ввечері того ж дня.
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Хлопцю загрожує в'язниця
Виявилося, що цей вчинок нібито зробив хлопець, якому приблизно 19 років (народився у 2002 році). Він є жителем Київської області.
Коли юнака затримали він одразу у всьому зізнався. Тому правоохоронці оголосили підозру за статтею про хуліганство. Після цього його звільнили під особисте зобов'язання. Підлітку може загрожувати різне покарання:
- штраф від 8 500 до 17 000 гривень;
- арешт на строк до 6 місяців;
- ув’язнення на термін до п'яти років.
Коротко про цей інцидент
Інцидент стався приблизно в опівночі та після цього одразу почали розслідування. Слідчі встановили, що в будівлю кинули 2 пакети з червоною рідиною.
У мережі думки щодо події розділилися. Хтось писав, що зловмисник молодець, однак були й ті, хто засуджував такий вчинок.