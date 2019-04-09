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      Розгляд справи проти одеського мера Труханова відклали: стала відома причина

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      Розгляд справи проти Труханова відклали
      Розгляд справи проти Труханова відклали / Фото 24 каналу

      У кримінальній справі проти одеського мера Геннадія Труханова прокурори САП заявили про зміну обвинувального акту. Відтак, розгляд судового процесу відклали мінімум на тиждень.

      Про це повідомила журналіст Катерина Петренко з приміщення Малиновського райсуду Одеси.

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      "Просимо відкласти судовий розгляд і надати щонайменше 3 тижні для зміни обсягу обвинувачення. Якщо врахувати, що ми озвучували обвинувальний акт з 215-ти сторінок повний робочий тиждень, то щонайменше три тижні треба, аби погодити зміни з прокурором вищого рівня, змінити процесуальний документ і обґрунтовувати зміни", – клопотав у суді прокурор САП Максим Кравченко.


      Прокурори САП Валентин Мусіяка та Максим Кравченко

      Що конкретно хочуть переписати в обвинуваченні, не розголошують. Натомість адвокати обвинувачених заперечували проти зміни обвинувачення. А згодом прохали суд надати лише два дні, аби прокурори тезово переписали обвинувальний акт.

      Свідків допитали, було зрозуміло, що за ці три дні нічого в суді не зміниться. Проте прокурор вирішив змінити обвинувачення. Він намагається навмисно затягнути судовий процес,
      – висловився адвокат Сергій Лисенко.


      Адвокати обвинувачених Сергій Лисенко та Юрій Іващенко

      Згідно ст. 337; ст. 338; та ст. 341 КПК України, прокурори можуть змінити обсяг обвинувачення. Тому судді задовольнили їх клопотання, проте оголосили перерву в судовому розгляді лише на тиждень.

      "Вважаю, що судді якнайшвидше хочуть закінчити цей процес. Це бажання навіть не приховують ні захисники, ні суд, адже прокурора постійно підганяють, звинувачують у затягуванні і обмежують у певних можливостях в рамках рівності сторін та змагальності надавати докази й використовувати певні права", – додав прокурор.


      Судді Труханова Віктор Корой, Сергій Черевко, Дмитро Передерко

      Насамкінець, є підстави припускати: завдяки космічно швидкому темпу розгляду справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду й винести вирок до 2 туру президентських перегонів. Однак через зміну обвинувачення, найімовірніше, вирок Труханову варто очікувати вже після виборів.

      За що в Одесі судять Геннадія Труханова? У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова.
      Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман. За 5 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекодно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то відсьогодні почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Розслідування САП Судді Геннадій Труханов Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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