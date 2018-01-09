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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Розгляд справи вбивства Ноздровської: прокуратура звернулась до судді з клопотанням

18:49, 9 січня 954 Читать новость на русском

Вишгородський райсуд Києва 9 січня розглядає запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської – Юрія Россошанського.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу Оксана Тропотяга у прямому ефірі.

Судове засідання було заплановане на 14:00, але вчасно так і не розпочалося через відсутність клопотання прокуратури. Резонансну справу розглядає суддя Олексій Рудюк.

Затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської – це Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який перебуває під вартою за вбивство сестри Ноздровської. Раніше стало відомо, що чоловік зізнався у скоєному злочині і начебто розказав, як все було. Правоохоронці подробиць не розповідають.

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Наразі прокуратура просить для підозрюваного Юрія Россошанського 2 місяці позбавлення волі без права внесення застави. Обвинувачення висунуло припущення, що чоловік може переховуватись або знищити можливі докази, про які знає тільки він. За словами прокурорів, такі спроби вже були. Окрім цього, можливі погрози чи тиск на сім'ю вбитої Ірини Ноздровської, оскільки дві родини живуть на одній вулиці.

Водночас адвокат Юрія Россошанського клопотає про домашній арешт. Юрист запевняє, що всі аргументи обвинувачення є безпідставними. Сам Юрій Россошанський також проти арешту, оскільки він переживає за свою родину.

Нагадаємо, вбиту Ірину Ноздровську знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. За даними експертизи тіла, правозахисниця померла від множинних колото-різаних ран.

Ірину Ноздровську поховали 9 січня у її рідному селі Демидів, що під Києвом.

Теги: Новини України Ірина Ноздровська Новини Києва Судді Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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