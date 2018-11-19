Розгляд справи Януковича відклали через його госпіталізацію: відома дата

Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом, він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав напередодні під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Відтак, засідання вкотре перенесли.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Людмила Кушнір.

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Очікувано, що Віктор Федорович 19 листопада на засіданні суду не зміг сказати останнє слово, тому що він травмований. Принаймні, так переконують його адвокати. Вони надали медичну довідку. Судді вирішили все-таки перенести засідання і надати ще один шанс Януковичу сказати останню промову. Наступне засідання відбудеться 5 грудня.

Суд дозволив Віктору Федоровичу Януковичу звертатися до суду з останнім словом сидячи або – якщо, не дай Бог, його стан здоров'я не покращиться – лежачи... Суд оголошує перерву в судовому засіданні на 9 годину 5 грудня,

– зазначив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Один з адвокатів Януковича Олександр Горошинський бачив Януковича цієї суботи, 17 листопада, проте не повідомляє, де наразі перебуває президент-втікач. Адвокат приблизно півзасідання присвятив тому, що розповідав, які саме травми отримав Янукович, і що йому складно пересуватися. Горошинський не погодився на прохання журналістів показати фото- чи відеодокази того, що Янукович не може пересуватися.

Віктор Янукович станом на сьогодні перебуває на лікуванні внаслідок важкої хвороби, яка полягає в травмі хребта та суглоба. Фото- та відеодокази є некоректними, оскільки я не буду знімати клієнта на лікарняному ліжку,

– заявив адвокат Віктора Януковича Олександр Горошинський.

У адвокатів президента-втікача було чергове клопотання – заслухати ще одного свідка Едуарда Ставицького, колишнього міністра палива та енергетики часів Януковича. Ставицький втік до Ізраїлю ще в 2014 році, тож адвокати Януковича просили про відеоконференцію. Проте суддя нагадав, що це вже стадія останнього слова, на якій не заслуховують свідків. Він наголосив, що адвокати мали на це достатньо часу.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у клініці імені Скліфосовського у Москві помітили чоловіка, схожого на колишнього президента України Віктора Януковича, який у період Майдану у 2014 році втік до Росії. Про це повідомляє "КП" з посиланням на джерело, яке спілкувалося з черговим лікарем. За словами медика, Янукович надійшов у клініку ще у п'ятницю, 16 листопада, в нерухомому стані. В екс-президента України запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна, які він нібито отримав під час гри в теніс.