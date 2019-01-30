Розглядали Ракіцького ще півроку тому, – президент "Зеніту"

Президент "Зеніту" Сергій Фурсенко прокоментував перехід Ярослава Ракіцького з "Шахтаря".

Фурсенко розповів, що "Зеніт" вже півроку проглядає футболіста збірної України Ярослава Ракіцького. Слова президента "Зеніту" цитує TACC.

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Ракіцький більше півроку знаходився в нашому листі інтересів. Зараз виникла можливість його придбати, і ми домовилися з "Шахтарем". Це сильний футболіст з відмінною лівою ногою. Ми можемо використовувати його як центрального захисника, так і півзахисника. Плюс у нього дуже хороші фізичні кондиції. Ми тільки що провели медичний огляд. Він показав найвищі параметри,

– сказав Фурсенко.

На питання про те, що в Україні трансфер центрбека був сприйнятий неоднозначно президент пітерців відповів універсально.

"Ми вважаємо, що в цьому ракурсі перехід розглядати взагалі не варто. Футбол поза політикою", – підсумував він.

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24 канал писав, що 28 січня "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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