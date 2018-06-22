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Розгнівана Єлизавета II покарала батька Меган Маркл

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Єлизавета II
Єлизавета II / GettyImages

Королева Великобританії Єлизавета II розлючена після скандального телеінтерв'ю Томаса Маркла.

Тепер Томасу заборонений шлях на будь-який захід за участю його дочки або кого-небудь з членів королівської сім'ї, пише "ТСН" з посиланням на західні ЗМІ.

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Єлизавету II розлютила така "сповідь" Томаса Маркла. Зокрема факт, що йому, як повідомляють ЗМІ, заплатили 10 тисяч доларів за телеінтерв’ю і те, що чоловік переказав приватні розмови з принцом Гаррі.

У відповідь на це, королева заявила, що не хоче ні бачити, ні чути батька Меган. Зазначається, що остаточно розгнівало Єлизавету II – недоречне одкровення щодо дітей новоствореного подружжя.

Таким чином, чоловік самостійно позбавив себе можливості побачити що-небудь пов'язане з темою королівської сім'ї.

Нагадаємо, напередодні Томас Маркл розповів про телефонний дзвінок принца Гаррі, який просив згоду на одруження з донькою. Крім того, зізнався, що шкодує про рішення, яке ЗМІ пов'язують із грошовими махінаціями, що стосувались королівського весілля. Чоловік додав, що попросив вибачення у королівського подружжя за це непорозуміння.

Теги: Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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