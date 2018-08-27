Розгром від "Шахтаря", втрати "Динамо" та "Зорі": головні підсумки 6-го туру УПЛ

У шести матчах чергового туру УПЛ було забито чимало голів – 20. І ще у цьому турі не реалізували два удари з пенальті. У кожній грі – не менше двох голів, і лише дві команди не зуміли забити у ворота суперників. Хоча сенсацій та несподіванок – не менше, аніж забитих голів.

Розгром від "Шахтаря" та перший хет-трик у сезоні

Відкривати тур випало донецьким "Олімпіку" та "Шахтарю" на День Незалежності у центрі Києва – на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. З такої нагоди "олімпійці" вирішили розіграти футболку гравця юнацької збірної України Ігоря Снурніцина. Для цього треба було прийти на матч у вишиванці та зробити відповідне селфі.

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#донецкоедерби Допис, поширений Elena Paritskaya (@elenaparitskaya) 24 Сер 2018 р. о 9:50 PDT

Сама гра видалася на славу – не так і часто в українському футболі побачив сім голів в одному матчі. При цьому "Олімпік" не планував поступатися. Хоча в забитих голах відчувається різниця в класі донецьких команд.

також варто відзначити Мораєса. Бразильцю не знадобився час, щоб призвичаїтися до гри "гірників". Тож у матчі проти "Олімпіка" він оформив хет-трик, який став першим у сезоні. І він тепер очолює гонку бомбардирів, маючи шість голів у шести матчах. На другій позиції – Марлос, який теж відзначився у цій грі.

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Варто додати, що якщо б Донецьк був не окупований росіянами, цю гру зіграли б на «Донбас арені». Але не 24 серпня, а 26 серпня – на день шахтаря. Сподіваємося, невдовзі у вільному Донецьку знову зможуть грати українські клуби, а над місто буде мирне небо.

"Олександрія" й далі лідер, розчарування від "Ворскли"

"Олександрія" й надалі продовжує лідирувати в УПЛ. Команда здобула п'яту перемогу у шести матчах. Стільки ж – у "Шахтаря". Цього разу команди "Олександрія" перемогла "Ворсклу".

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При цьому все у матчі було вирішено за три хвилини, коли двічі відзначився Банада – на 14-ій та 17-ій хвилинах. Зробив він це головою. Цього вистарчило, щоб його команда виграла, хоча господарі поля мали ще чимало нагод, щоб зробити рахунок розгромним.

Зате у цій грі розчарувала "Ворскла". Команда виявилася не готовою до чемпіонату. І найприкріше те, що полтавчанам представляти Україну у груповій стадії Ліги Європи. З такою грою, яку вони демонструють, навряд чи варто щось розраховувати.

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Осічка "Динамо" в Одесі на "городі"

Більше за гру "Ворскли" може розчарувати хіба газон в Одесі. В команд Першої та Другої ліги поле перебуває у значно кращому стані.

Вигляд поля стадіону "Чорноморець" на матчі з "Динамо" (фото: Tribuna.com)

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Також на цій грі здивував стартовий склад "Динамо". Головний тренер киян Хацкевич вдався до радикальної ротації. У старті вийшло лише двоє гравців, які можуть вважатися основними – воротар Бойко та півзахисник Циганков. Також зі старту ще виходили Шабанов та Че Че. Натомість за "Динамо" дебютував Сідклей, в старті вийшов Русин, а Супряга – на заміну в другому таймі.

Не менше здивував і "Чорноморець". Команда за перший тайм не завдала жодного удару по воротах суперника ("Динамо" – лише один удар в площину воріт). Натомість у другому таймі "перестріляла" гостей). Правда забити вдалося лише один раз, коли Грачов відзначився після подачі з кутового. А до цього за киян забив Русин. Хоча наприкінці саме "моряки" мали шанс вийти вперед і виграти цей матч, але не зуміли реалізувати вихід на ворота Бойка.

Відтак, якщо Хацкевич хотів дати відпочити основним гравцям перед матчем з "Аяксом", то йому це вдалося (хоч Циганков грав зі старту, а Вербіча довелося випускати одразу по перерві). Але це призвело до того, що його команда втратила очки. До прикладу, "Аякс" свій матч чемпіонату виграв з розгромним рахунком і ще в неділю, 26 серпня, прибув до Києва.

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Неділя. Футбол не для телеглядачів?

Тут хотілося б відійти від просто рахунків та звернути увагу на такий факт, що три недільні матчі призначили на один час – 19:30. Це матчі "Зоря" – "Десна", "Карпати" – "Арсенал-Київ" та "Маріуполь" – "Львів". Добре, що хоч всі три транслювали. І от виникає питання – а для чого таке робити? В Україні настільки популярні футбольні трансляції, що канали ставлять на один час, щоб відбити глядачів у конкурентів? Будемо відверті, футбол в нас дивляться та на стадіон ходять майже одні й ті ж люди (якщо не враховувати топ-матчі), які б глянули б дві гри. Відтак уболівальники залюбки подивилися б три матчі в різний час (ну лише два з них – о 17:00 та 19:30). А так глядачів залишили, фактично, без вибору – лише один матч. І кого обирати? Рейтинги каналів від такого точно не зросли. А самі матчі закінчилися з доволі неочікуваними рахунками.

Так, в Німеччині п'ять матчів в суботу розпочинаються одночасно – о 16:30. І в Італії та Англії більшість матчів накладаються. Але й ми не ці країни з їх культурою вболівання. І така ситуація її не покращить.

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Втрата "Зорі" перед поїздкою до Німеччини

Сере тижня "Зоря" провела доволі важкий матч проти німецького "РБ Лейпциг". Важким його зробив не лише потужний суперник, але й гравець луганчан Лєднєв, який отримав червону картку вже на 16-ій хвилині. Та тоді "Зоря" зуміла вистояти та зіграти у нічию 0:0.

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Та на матч проти "Десни" Лєднєв вийшов у старті. Хоча Вернидуб вдався до ротації, випустивши одразу шість свіжих гравців. Але зважаючи на те, що Богдан майже всю гру кваліфікації Ліги Європи пропустив, то можна вважати, що він не надто втомився.

Але як і у випадку "Динамо", ротація не пішла на користь "Зорі". "Сіверяни" доволі непогано дивилися проти суперника. І окрім двох забитих голів, могли забивати й ще. "Зоря" ж таких моментів за увесь матч не мала (жодного удару в площину воріт суперника). Та це не завадило "Зорі" залишитися у топ-5 чемпіонату.

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"Був хороший контроль з нашого боку. Ми володіли м'ячем, але завершальних ударів було мало. Це буде уроком на майбутнє. Зараз потрібно відновитися та провести в четвер важливу гру. "Лейпциг" теж поступився в Бундеслізі та буде злий. Нелегка буде гра", – заявив після матчу тренер "Зорі" Вернидуб.

Тож після такого матчу в "Зорі" та "Динамо" хочеться спитати лише одне: сподіваємося, футболісти добре відпочили, щоб перемогти у Лізі чемпіонів та Ліги Європи (тут без сарказму).

Перша перемога київського "Арсеналу"

До матчу з "Карпатами" "Арсенал-Київ" в УПЛ забив лише два голи. Команда за п'ять турів здобула лише одне очко. Все змінилося після гри у Львові – одразу два забитих голи та перемога в УПЛ. Так ще й на виїзді.

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За попереднього тренера Бойчишина "Карпати" добре грали у першому таймі, натомість повністю провалювалися у другому таймі. Натомість з новим наставником "зелено-білі" невдало грають у першому таймі, і додають вже по перерві. Так було у матчі проти "Десни" у Чернігові. Однак тоді вони зуміли відіграти два пропущені голи. У матчі проти "Арсеналу" "Карпати" знову пропустили двічі ще у першому таймі. Та цього разу відігратися не вдалося. Хоча можливість була – Карраскаль не реалізував пенальті.

Варто додати, що цей матч відбувся під знаком пам'яті померлим. На днях у капітана "Карпат" Артема Федецького помер батько. Тож участі у матчі він не брав, а на гру футболісти вийшли з банером "Федецький, ми з тобою". А тренер "Арсенал-Київ" Раванеллі цю перемогу присвятив другу, у якого в це день у автокатастрофі загинув син.

Бойовий "Маріуполь" та "Львів"

Третім матчем неділі стала гра "Маріуполя" та "Львова". Гравці львівської команди напередодні зустрілися з морськими піхотинцями, які воюють на Донбасі. Без подарунків не обійшлося.

Гра ж виявилася доволі насиченою на події. Однак якщо не брати до уваги перерву, голи були забиті у проміжку 15-ти хвилин. І кожен раз вперед виходив "Львів", а "Маріуполь" відігравався. Хоча перший гол глядачі на трибунах могли побачити, ще на початку матчу, але Бруно не реалізував пенальті.

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Варто відзначити, що розподіл очків жодній з команд особливо відчутності різниці не приніс. Команди і надалі залишаються на дні турнірної таблиці – "Маріуполь" 11-ий, а "Львів" – 9-ий. При цьому однакову кількість очок з азовцями має "Арсенал" – по чотири, а "Львів" обійшов "Карпати" (в обох по п'ять очок) завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.

Гол туру

Із забитих 20 голів було з чого вибирати. І чимало з них були достойні – і комбінації "Шахтаря", і відповідь від "Олімпіка", черговий гол Русина, дебютний гол Ербеса чи штрафний від Оріховського. Та на перше місце потрапляє гол Старенького у ворота "Зорі".

Невдахи туру

В одному з попередніх підсумків "дісталося" вболівальникам "Олександрії", за те, що їх так мало ходить на матчі. На грі проти "Ворскли" їх було не набагато більше – 2260 осіб. Та цього разу гірше за них повелися львів'яни – 1525 осіб на стадіоні "Україна". Невже всіх розлякав дощ, який розпочався ще перед матчем? Чи з вихідних до Львова не встигли повернутися? "Олімпік" на матчі проти "Шахтаря" зібрав майже втричі більше – 4230. Навіть на "Зорю", яку в Запоріжжі розкритикували за дорогі квитки на єврокубки, прийшло 2228 глядачів.

Замість підсумків

Тур видався на славу. Зі своїми позитивами (20 забитих голів), так і негативами (про які було розписано вдосталь). навряд чи якийсь матч можна назвати нудним. Та хотілося б відзначити і задати декілька питань:

"Олександрія" перемогла і далі серед лідерів. Скільки триватиме її серія?

"Ворскла" все більше розчаровує. А команді грати в Лізі Європи.

Перша перемога "Арсеналу". Наслідки роботи Раванеллі чи провал "Карпат"?

Чи зуміє "Маріуполь" покращити становище в турнірній таблиці після вильоту з Ліги Європи?

Хто у кінці сезону фінішує вище – "Карпати" чи "Львів"?

"Чорноморець" показав характер у матчі з "Динамо". Команда, яка могла не зіграти в УПЛ в цьому сезоні, тепер на четвертому місці.

"Динамо" та "Зоря" вдалися до ротації та прогадали. Чи допоможе це командам в єврокубках?

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Результати матчів

Олімпік – Шахтар 2:5

Голи: Г. Пасіч, 18, Данченко (авт.), 77 – Марлос, 10, Мораєс, 17, 32, 75, Степаненко, 41

Олександрія – Ворскла 2:0

Голи: Банада, 14, 17

Чорноморець – Динамо 1:1

Голи: Грачов, 84 – Русин, 59

Зоря – Десна 0:2

Голи: Старенький, 11, Безбородько, 73

Карпати – Арсенал-Київ 1:2

Голи: Ербес, 55 – Оріховський, 27, Гринь, 40

Нереалізований пенальті: Карраскаль, 52 ("Карпати")

Маріуполь – Львів 2:2

Голи: Піхальонок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45+2, Бруно, 51

Нереалізований пенальті: Бруно, 7